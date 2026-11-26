El estudio buscará reunir evidencia clínica para avanzar hacia la comercialización de una tecnología que permite controlar dispositivos electrónicos mediante señales neuronales.

La empresa de Elon Musk, Neuralink , obtuvo el aval de las autoridades estadounidenses para iniciar un ensayo fundamental de sus implantes cerebro-computadora . El estudio buscará determinar la seguridad y eficacia de la tecnología en personas con parálisis severa provocada por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) , según informó la compañía en un comunicado difundido el miércoles.

La nueva etapa de investigación se apoyará en los resultados de las pruebas iniciales de viabilidad, en las que participaron más de 30 personas y que estuvieron enfocadas en evaluar la seguridad de los dispositivos y sus funciones básicas.

Neuralink desarrolla una interfaz cerebral que apunta a que personas con parálisis puedan controlar dispositivos electrónicos mediante señales neuronales , sin necesidad de utilizar sus extremidades. Con el ensayo fundamental, la empresa buscará reunir más evidencia clínica sobre el funcionamiento y la seguridad de sus implantes, un paso necesario en el camino hacia su eventual comercialización.

La compañía también logró posicionarse entre las principales empresas del sector de interfaces cerebro-computadora por el volumen de fondos que consiguió captar. Hasta ahora, recibió una porción significativa de los miles de millones de dólares invertidos en esta industria. El año pasado c erró una ronda de financiación por u$s650 millones y, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su valuación alcanzaba los u$s9.000 millones.

La autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) permitirá a Neuralink poner en marcha el estudio LINK, pero no equivale a una aprobación para comercializar el implante. Es un paso intermedio dentro del proceso de evaluación clínica que deben atravesar los dispositivos médicos antes de llegar al mercado.

La compañía utilizará los resultados de esta investigación para ampliar la evidencia disponible sobre la seguridad y el funcionamiento de su tecnología. Los datos podrían servir como respaldo para una futura solicitud de aprobación comercial, aunque ese trámite no forma parte de la autorización anunciada.

A diferencia de los ensayos exploratorios anteriores, el estudio pivotal apunta a confirmar con mayor solidez los resultados obtenidos durante las primeras pruebas. Sin embargo, el reporte no especifica cuántos pacientes participarán ni cuál será la duración del proceso.

Tampoco se difundieron los criterios de inclusión que determinarán qué personas con ELA podrán participar. Por el momento, esa falta de información impide conocer el alcance concreto de la convocatoria.

Cómo funciona el implante N1 y para qué sirve

El implante N1 está diseñado para registrar la actividad neuronal en una zona del cerebro asociada con el movimiento de la mano. A partir de esas señales, el sistema identifica la intención de realizar un movimiento, incluso cuando la persona no puede ejecutarlo físicamente.

Archivo. El chip transforma la actividad cerebral se convierte en comandos digitales que permiten controlar una computadora.

Luego, esa actividad cerebral se convierte en comandos digitales que permiten controlar una computadora. Una vez calibrado, el dispositivo habilita funciones básicas de un mouse, como desplazar el cursor y realizar clics izquierdo, derecho y central.

La tecnología busca que las personas con parálisis severa puedan interactuar con dispositivos electrónicos sin necesidad de mover las manos. Según la descripción incluida en el reporte, Neuralink apunta a extender esas capacidades a actividades como enviar mensajes, programar software, modelar objetos en tres dimensiones y jugar videojuegos.

El objetivo es ampliar las posibilidades de acceso digital de personas con parálisis grave o pérdida del habla. De todos modos, la información disponible no presenta resultados clínicos específicos ni comparaciones independientes sobre el desempeño del implante en cada una de esas tareas. Por eso, esos usos forman parte de las capacidades que la compañía plantea para el sistema, y no de resultados comprobados por separado.