La Embajada de EEUU alerta sobre los riesgos de viajar a Ucrania y pide precaución a sus ciudadanos + Agregar ámbito en









La recomendación se basa en la continuidad de los bombardeos rusos con misiles y drones, que pueden alcanzar cualquier región ucraniana sin previo aviso.

La Embajada de Estados Unidos advirtió sobre los riesgos de seguridad que persisten en Ucrania y recomendó a sus ciudadanos no viajar al país. La decisión responde a la continuidad de los ataques aéreos de Rusia, que representan una amenaza en todo el territorio ucraniano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de un comunicado difundido por el medio local Ukrinform, la representación diplomática señaló que los bombardeos pueden producirse en cualquier momento y sin previo aviso. “Se advierte a los estadounidenses que los ataques con misiles y drones rusos siguen representando una amenaza para todas las regiones de Ucrania, pueden ocurrir en cualquier momento, con poco o ningún aviso previo”, indica el documento.

Además, las autoridades estadounidenses recordaron que los ciudadanos con nacionalidad ucraniana, incluso quienes tienen doble ciudadanía, podrían enfrentar restricciones para abandonar el país. En particular, los hombres de entre 23 y 60 años pueden quedar sujetos a las disposiciones de la ley marcial y ser convocados al servicio militar.

La Embajada de Estados Unidos advirtió sobre los riesgos de seguridad en Ucrania y pidió a sus ciudadanos no viajar al país ante la continuidad de los ataques rusos con misiles y drones. Para aquellos estadounidenses que ya se encuentran en Ucrania, la Embajada recomendó tomar medidas de prevención ante posibles nuevos ataques. Entre ellas, activar las alertas de bombardeos en las aplicaciones disponibles, identificar el refugio más cercano y respetar las restricciones establecidas por las autoridades locales.

La situación de seguridad también tiene consecuencias sobre los servicios básicos. Según el informe citado por Ukrinform, los ataques rusos dejaron sin electricidad a consumidores de cinco regiones ucranianas.

Melania Trump impulsó la reunificación de 43 niños rusos y ucranianos con sus familias En paralelo, la Casa Blanca informó que Melania Trump participó en una nueva operación de reunificación de menores rusos y ucranianos con sus familias. Se trató del séptimo grupo que recibió asistencia en el marco de estas gestiones, con lo que el total de niños reunidos ascendió a 43. La primera dama estadounidense sostuvo que los menores no deberían quedar expuestos a las consecuencias del conflicto y afirmó: “Como adultos, es nuestro imperativo moral elevar a nuestros hijos por encima de las divisiones que alimentan la guerra para restaurar de inmediato las alegrías sencillas de la vida”.

La Embajada de EEUU recomendó a sus ciudadanos no viajar a Ucrania ante la persistencia de los ataques aéreos rusos y los riesgos de seguridad en todo el territorio.