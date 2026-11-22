El bombardeo ocurrió durante la madrugada en la localidad de Dímer, cerca de Kiev, y provocó el derrumbe parcial de una construcción de cinco pisos. Los rescatistas evacuaron a nueve personas y continúan trabajando para localizar a quienes permanecen bajo los escombros.

Ataque ruso en Ucrania: tres muertos, tres heridos y personas desaparecidas tras el derrumbe de un edificio.

Un ataque ruso con drones contra un edificio de viviendas en la localidad de Dímer , en la región de Kiev, Ucrania , causó al menos tres muertos y tres heridos . Además, los equipos de emergencia buscan a varias personas que podrían haber quedado atrapadas bajo los escombros . El inmueble sufrió graves daños y parte de su estructura se derrumbó por la explosión.

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El bombardeo ocurrió durante la noche del sábado al domingo y afectó a una construcción de cinco pisos. El impacto también provocó un incendio que fue controlado por los bomberos.

Timur Tkachenko , responsable de la Administración Militar Regional de Kiev, confirmó que los rescatistas encontraron el cuerpo de una tercera víctima entre los restos del edificio: "Los servicios de emergencia han rescatado el cuerpo de una tercera personas muerta bajo los escombros del edificio residencial de Dimer" .

En las primeras horas del operativo, las autoridades estimaron que hasta 15 personas podían estar atrapadas . El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , también señaló que algunos residentes no respondían a los llamados de los equipos de rescate.

Hasta el momento, nueve personas fueron evacuadas . Mientras tanto, los bomberos y rescatistas continúan retirando los escombros para encontrar a quienes todavía no fueron localizados.

Zelenski denunció nuevos ataques rusos en distintas regiones

Tras el bombardeo, el presidente ucraniano advirtió que los ataques rusos continuaron durante los últimos días en diferentes puntos del país. De acuerdo a sus datos, en una semana Rusia lanzó alrededor de 2.700 drones, unas 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de distintos tipos.

Zelenski también informó que un menor resultó herido durante otro ataque con bombas guiadas contra edificios de viviendas en la ciudad de Zaporiyia.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania comunicó que logró derribar o neutralizar 161 drones rusos Shahed. Sin embargo, se registraron impactos en 18 lugares del país y restos de aparatos cayeron en otras seis zonas.

Volodímir Zelenski reclamó a Estados Unidos la autorización para recibir misiles Patriot y pidió mantener el financiamiento internacional destinado a reforzar la defensa aérea de Ucrania. F24

El pedido de Zelenski para reforzar la defensa aérea

Frente a la continuidad de los bombardeos, Zelenski volvió a pedir asistencia militar a sus aliados para mejorar la protección del espacio aéreo de Ucrania.

En particular, solicitó a Estados Unidos que permita el envío de misiles para los sistemas de defensa Patriot. Según explicó, ese armamento ya fue comprado y pagado por países aliados, pero todavía necesita autorización para ser entregado.

Además, pidió mantener los fondos del programa PURL, un mecanismo que facilita la compra coordinada de equipamiento militar para las fuerzas ucranianas. "Necesitamos reforzar nuestra defensa", afirmó el mandatario al insistir en la necesidad de contar con más recursos para responder a los ataques.

Los nuevos bombardeos se producen mientras Rusia intensifica el uso de drones y misiles contra Kiev y otras regiones ucranianas, en un momento en que el país se prepara para afrontar los meses más fríos del año.