El ataque ucraniano contra una base naval rusa en Bengasi expuso la disputa por la influencia militar y el control de los recursos estratégicos del país.

Ucrania reivindicó el ataque con drones navales contra una base rusa en Bengasi, en el este de Libia.

La ofensiva de Ucrania contra una base naval rusa en el este de Libia abrió un nuevo escenario de tensión entre Moscú y Kiev, en medio de una disputa regional por el control de un país estratégico por sus reservas de petróleo y gas. El episodio también dejó al descubierto los intereses de Turquía, Qatar, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

El domingo, drones navales ucranianos atacaron la base de Bengasi y hundieron la corbeta rusa Mercury, desplegada desde el mar Negro. En una operación simultánea, embarcaciones teledirigidas cargadas con explosivos alcanzaron al buque mercante ruso MV Angara, sospechoso de transportar armamento. Kiev reivindicó abiertamente la operación, que debilitó la presencia militar de Moscú en el Mediterráneo.

El ataque se produjo en un momento delicado para Rusia, que busca consolidar su posición en Libia después de perder el control de sus bases en Siria. La caída del régimen de Bachar el Asad, hace dos años, dejó a Moscú sin el puerto de Tartús y la base aérea de Hameimín, dos instalaciones que utilizaba para sostener su despliegue militar en la región.

La ofensiva ucraniana mostró que incluso los buques más modernos de la flota rusa pueden quedar expuestos frente a las lanchas no tripuladas cargadas con explosivos . La corbeta Mercury llevaba apenas tres años en servicio y su hundimiento representa un revés para los planes de Moscú en aguas mediterráneas.

No fue el primer episodio de este tipo. En septiembre, drones no identificados atacaron el transbordador ruso Lady Maria mientras navegaba entre la isla griega de Creta y la costa libia. En marzo, el metanero ruso Arctic Metagaz también se hundió después de permanecer varias semanas a la deriva, tras una acción armada similar.

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La operación de Kiev también tuvo consecuencias en territorio libio. Este martes, dos integrantes de las fuerzas de seguridad del este del país murieron después de sufrir heridas graves durante la intervención ucraniana.

Ante las acusaciones provenientes de Rusia, el Gobierno de Albania negó haber participado o colaborado con el ataque. Por su parte, las autoridades de Trípoli, reconocidas internacionalmente y enfrentadas al régimen del mariscal Jalifa Hafter, denunciaron una “injerencia” extranjera en la seguridad nacional.

“Sería difícil de entender que Trípoli ponga en peligro sus relaciones con Rusia al aprobar un ataque desde su territorio”, sostuvo Claudia Gazzini, analista de la organización International Crisis Group para Libia, en declaraciones a France 24. También recordó que Moscú mantiene vínculos militares en el este, pero conserva relaciones políticas y comerciales con las autoridades del oeste.

Turquía y Qatar respaldan a Libia

La disputa libia también involucra a otros actores internacionales. El Gobierno de Trípoli cuenta con el respaldo militar de Turquía y el apoyo financiero de Qatar, mientras que Hafter recibe asistencia de Rusia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Analistas de inteligencia ucranianos sostienen que la operación se realizó en coordinación con Turquía y respaldan las versiones sobre un posible despliegue de fuerzas especiales de Kiev en bases del Gobierno de Trípoli.

La relación entre Ankara y las autoridades del oeste libio volvió a ganar relevancia después de que Libia ratificara, hace menos de un mes, un acuerdo firmado con Turquía en 2019 para delimitar sus zonas económicas exclusivas y su plataforma continental. La decisión reactivó las tensiones con Grecia, Chipre y la Unión Europea, que rechazan el entendimiento.

Turquía y Qatar respaldan al Gobierno de Trípoli, mientras que Moscú, Egipto y Emiratos Árabes Unidos apoyan a Jalifa Hafter.

Turquía no integra la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y Libia tampoco la ratificó. Además, el acuerdo había sido firmado por el Gobierno de Trípoli, pero la Cámara de Representantes con sede en Bengasi lo había rechazado hasta ahora.

La disputa por el petróleo y la influencia regional

Libia permanece dividida desde la guerra civil que se extendió entre 2014 y 2021. Desde entonces, Naciones Unidas no consiguió organizar elecciones que permitan reunificar políticamente al país. La misión del organismo internacional advirtió que el territorio no debe convertirse en un escenario de enfrentamientos externos y reclamó una investigación independiente sobre los ataques recientes.

La importancia de Libia excede su ubicación geográfica. El país cuenta con reservas de petróleo y gas entre las más cercanas a Europa, junto con las de Argelia, y ocupa un lugar estratégico en las rutas migratorias que conectan África con el sur del continente europeo.

En el este, Hafter controla buena parte del territorio, el sur del país y los principales yacimientos petroleros, además de los puertos de exportación. Sin embargo, depende de las autoridades de Trípoli para comercializar el crudo en el exterior. En esa actividad participan compañías internacionales como la española Repsol, presente en Libia desde la década de 1970 y con participación en el campo petrolero de Sharara. También operan la francesa Total y la italiana Eni.

A su vez, Moscú busca transformar el este libio en un centro de operaciones que reemplace las instalaciones militares que perdió en Siria. La disputa por la sucesión de Hafter, de 83 años, quien podría ser reemplazado por su hijo Sadam, agrega otro factor de incertidumbre a ese escenario.

La Misión de Naciones Unidas advirtió sobre los riesgos de que Libia se convierta en un campo de batalla de conflictos extranjeros. Sin embargo, la falta de una salida política y los intereses militares y económicos de las potencias mantienen al país en el centro de una disputa que ya involucra directamente a Rusia y Ucrania.