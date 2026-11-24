Crece la tensión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski por los ataques a la infraestructura energética + Agregar ámbito en









El mandatario ruso cuestionó que Kiev mantenga las operaciones pese al pedido de Donald Trump para frenarlas. Además, advirtió que Moscú responderá ante la continuidad de los bombardeos contra refinerías y otros puntos estratégicos.

Vladímir Putin apuntó contra Ucrania y cuestionó los ataques a instalaciones energéticas

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, volvió a cuestionar a Ucrania por los ataques contra instalaciones energéticas de su país. Según denunció, el gobierno de Volodímir Zelenski continúa con estas operaciones a pesar de que Donald Trump pidió que se detuvieran. Ante esta situación, el mandatario ruso advirtió que Moscú responderá y calificó esa reacción como “inevitable”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Putin sostuvo que las autoridades ucranianas no tuvieron en cuenta el pedido del presidente estadounidense para frenar los ataques. También señaló que las operaciones continúan y afectan a refinerías y otras instalaciones importantes para el suministro de energía ruso. “A pesar del llamado y de la petición directa del presidente de Estados Unidos de no hacerlo, de abstenerse de estos ataques, las autoridades de Kiev no escuchan esos consejos. Todo continúa como si nada”, afirmó.

El mandatario también se refirió a las declaraciones de Zelenski sobre la continuidad de estas operaciones durante un período de 40 días. Frente a ese escenario, consideró necesario reforzar la seguridad de las refinerías y proteger a los trabajadores que se desempeñan en esos establecimientos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que Moscú responderá a los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas y cuestionó la continuidad de las operaciones pese al pedido de Donald Trump. Sin embargo, Putin aseguró que los daños provocados por los ataques no ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles en Rusia. Explicó que el país logró mantener el suministro interno gracias a un aumento de la producción y a las restricciones sobre las exportaciones de algunos derivados del petróleo, como la gasolina y el queroseno utilizado en la aviación.

Además, el presidente ruso criticó las medidas que buscan reducir las compras europeas de energía a Rusia. Según su postura, estas decisiones terminan afectando principalmente a los propios países de Europa.

Putin analizó el conflicto y las negociaciones de paz Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad ruso. Allí, Putin también habló sobre el encuentro que mantuvo en la ciudad china de Shenzhen con el presidente de China, Xi Jinping, y Donald Trump. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que todavía no existe una fecha acordada para retomar las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. También indicó que el gobierno ruso no tiene precisiones sobre qué papel podrían desempeñar los países europeos si se sumaran a las conversaciones. Por último, desde el Kremlin aclararon que Putin no llevó documentos sobre una posible solución al conflicto para entregar a Trump o a Xi Jinping durante su reunión en China.