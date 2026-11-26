Donald Trump y la OTAN le exigieron a Rusia que no amplíe la guerra en Ucrania + Agregar ámbito en









Tras una reunión en Florida, ambos mandatarios difundieron un comunicado en el que también destacaron la necesidad de alcanzar una solución diplomática y evitar nuevas acciones militares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reclamaron a Rusia que evite tomar medidas que puedan agravar el conflicto bélico en Ucrania. El planteo quedó plasmado en un comunicado difundido por la Casa Blanca después de una reunión que ambos mantuvieron en Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida.

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Durante el encuentro, que se realizó a puertas cerradas, los dirigentes también analizaron la situación de las guerras en Ucrania e Irán. La Casa Blanca calificó la reunión como “extraordinaria” y “muy impactante”.

En el documento oficial, ambos destacaron la necesidad de impedir que Moscú avance con acciones que puedan ampliar el enfrentamiento, incluso si sus consecuencias no son intencionales. Además, remarcaron la importancia de alcanzar una salida diplomática en el menor tiempo posible.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Florida, donde analizaron la guerra en Ucrania y reclamaron evitar una escalada del conflicto. Trump, Putin y Zelenski: las diferencias por la guerra en Ucrania El pronunciamiento se conoció días después de que Trump se refiriera al presidente ruso, Vladimir Putin, como su “amigo”, durante un encuentro en China. Sus declaraciones generaron cuestionamientos en Ucrania, donde el presidente Volodimir Zelenski expresó su rechazo a esa caracterización.

En una entrevista con CNN, el mandatario ucraniano fue contundente al referirse a Putin: “Para nosotros, es un asesino”.

Por su parte, Rutte defendió la postura de Trump y sostuvo que sus recientes contactos con el jefe del Kremlin forman parte de un intento por poner a prueba sus intenciones. “Lo que el presidente Trump está haciendo, incluida la reunión en Shenzhen, es poner una prueba a Putin”, afirmó el titular de la OTAN en declaraciones a Fox News. El encuentro entre Trump y Rutte dejó un mensaje conjunto de advertencia a Moscú y volvió a poner el foco en las posibilidades de alcanzar una solución pacífica para la guerra en Ucrania.