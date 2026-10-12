Francia: crecen los incidentes en las protestas estudiantiles y hay heridos en la previa de una huelga nacional

Las manifestaciones se extendieron a distintas ciudades y dejaron policías y trabajadores de la educación heridos. Aunque disminuyeron los establecimientos bloqueados, persisten los reclamos por la falta de recursos y las condiciones del sistema educativo.

Francia atraviesa una nueva jornada de protestas estudiantiles con episodios de violencia, bloqueos de establecimientos educativos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad , a un día de una movilización nacional prevista para este martes. Los incidentes dejaron al menos ocho trabajadores de la educación heridos y un policía hospitalizado en Marsella, mientras el Gobierno de Emmanuel Macron busca contener la escalada del conflicto.

Las manifestaciones, que comenzaron a mediados de septiembre, se intensificaron en distintas ciudades del país, aunque las autoridades educativas señalaron que disminuyó la cantidad de establecimientos afectados por los bloqueos.

Según informó el Ministerio de Educación Nacional, el 96,5% de los centros educativos permanece abierto , mientras que 130 establecimientos registraron cierres, frente a los 172 del viernes pasado. La cifra representa una reducción cercana al 25% y una caída del 86% respecto del 6 de octubre. Sin embargo, el descenso de los bloqueos contrasta con el aumento de los episodios violentos . "Aunque disminuyen los cierres de centros, la violencia se intensifica: al menos 8 miembros del personal de Educación Nacional han resultado heridos solo durante esta mañana", advirtió la cartera educativa.

Los principales incidentes se concentraron en Marsella, Burdeos, Lyon y la región de Créteil, mientras que también se registraron disturbios en Estrasburgo y Rennes.

Uno de los hechos más graves ocurrió este lunes por la mañana en el instituto Saint-Exupéry, ubicado en el distrito 15 de Marsella, donde un efectivo policial resultó herido tras recibir el impacto de un proyectil pirotécnico.

"Esta mañana, en el instituto Saint-Exupéry (distrito 15 de Marsella), un policía recibió un disparo de mortero en la nuca. Fue trasladado al hospital por los bomberos", informó la prefectura de policía local. Las autoridades señalaron que el responsable del ataque todavía no fue identificado.

Los bloqueos también alcanzaron a instituciones universitarias. En la capital francesa, un grupo de estudiantes colocó contenedores de basura frente al acceso al centro Panthéon de la Universidad de la Sorbona.

Por su parte, la universidad conocida como "La Catho", tradicionalmente menos vinculada con las huelgas estudiantiles, volvió a registrar bloqueos, aunque se habilitaron accesos alternativos para permitir el ingreso de alumnos. En Marsella, el Movimiento Nacional de Estudiantes de Secundaria (MNL) informó sobre bloqueos en los institutos Diderot y Jean-Perrin.

En Estrasburgo también se produjeron daños materiales e incendios en las inmediaciones de establecimientos educativos, mientras que en Rennes se registraron bloqueos y disparos de morteros pirotécnicos. Ante la escalada de incidentes, el presidente Emmanuel Macron pidió que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica.

El mandatario sostuvo que las protestas deben realizarse "con calma y de manera ordenada" y advirtió: "No puedo aprobar ni justificar ninguna violencia".

Se aproxima una nueva protesta estudiantil y Macron pidió que se realicen en paz

Qué reclaman los estudiantes franceses

A diferencia de otras movilizaciones estudiantiles que atravesó Francia, las protestas actuales no están concentradas en el rechazo a una ley o reforma específica, sino que reúnen distintos cuestionamientos al funcionamiento del sistema educativo.

Entre las principales demandas aparecen la falta de docentes, el deterioro de los edificios escolares, el ausentismo del personal educativo, las jornadas extensas y las dificultades vinculadas con Parcoursup, el sistema de selección para el ingreso a la educación superior.

Los reclamos comenzaron a tomar fuerza en establecimientos ubicados en zonas suburbanas, donde las deficiencias de infraestructura y la escasez de personal resultan especialmente visibles.

El conflicto también reabrió el debate sobre la distribución de los recursos públicos en Francia. En 1975, el país destinaba aproximadamente el 6,5% de su Producto Interno Bruto (PBI) a educación y el 7% a pensiones.

Casi cinco décadas después, el gasto educativo se mantiene cerca del 7% del PBI, mientras que los recursos destinados a pensiones se duplicaron hasta representar alrededor del 14% de la economía.

En paralelo, la continuidad de los bloqueos genera preocupación entre los estudiantes universitarios. Más de 10.000 alumnos de medicina comenzaron este lunes los exámenes de acceso al internado, fundamentales para definir sus futuras especialidades, en medio de restricciones en algunas instituciones.

Investigan denuncias contra la policía por el uso de la fuerza

La respuesta de las fuerzas de seguridad también quedó bajo investigación. El Defensor de los Derechos (DDD), organismo independiente encargado de supervisar el respeto de las libertades y las normas de actuación policial, informó que recibió 28 denuncias individuales desde el inicio de las movilizaciones estudiantiles.

La institución advirtió sobre la necesidad de garantizar la seguridad pública sin vulnerar los derechos de los manifestantes, especialmente cuando se trata de menores de edad. "Dada la gran cantidad de incidentes", el organismo consideró que "es imperativo conciliar la seguridad con la protección de los derechos y libertades de las personas, especialmente cuando se trata de menores".

Entre los episodios investigados figura el caso de un adolescente de 14 años que sufrió heridas graves en el rostro tras recibir el impacto de una granada lacrimógena durante una protesta en Saint-Ouen-l'Aumône, en el departamento de Val-d'Oise.

El organismo inició una investigación de oficio el 1 de octubre para determinar las circunstancias del hecho y evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad. En paralelo, las autoridades de Normandía autorizaron la utilización de drones para vigilar establecimientos educativos en Caen, Hérouville-Saint-Clair y Mondeville, con el objetivo de prevenir nuevos disturbios.

Francia se prepara para una nueva jornada de protestas

El movimiento estudiantil tiene previsto realizar este martes una nueva movilización nacional, identificada como el "acto V" de las protestas, que comenzaron a mediados de septiembre.

La jornada será clave para determinar si las manifestaciones mantienen su capacidad de convocatoria o si continúa la disminución de los bloqueos registrada durante los últimos días.

El Ministerio de Educación informó que las interrupciones de actividades afectan actualmente a 27 departamentos, frente a los 33 del viernes, mientras que en otros 74 no se registran cierres totales.

El Gobierno francés espera que la movilización pierda intensidad, aunque permanece atento a otra jornada de protestas convocada a través de las redes sociales para el sábado 17 de octubre. Esa convocatoria estará centrada principalmente en reclamos vinculados con el poder adquisitivo y recuerda al movimiento de los "chalecos amarillos", que protagonizó importantes manifestaciones en Francia.