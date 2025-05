Quién es Jean-Marc Aveline, el cardenal francés que puede ser el sucesor del papa Francisco

Su rol ha sido clave para fomentar un enfoque pastoral que no solo busque preservar la identidad cristiana, sino también tender puentes con otras comunidades religiosas, en un país donde las tensiones entre secularismo, islam y catolicismo siguen siendo un punto crítico del debate público.

El papa Francisco apreciaba particularmente su compromiso en favor del diálogo interreligioso.

Su vínculo con el papa Francisco

Francisco lo nombró cardenal en 2022, en un gesto que fue interpretado como una señal de aprecio por su compromiso con los valores centrales del pontificado: una Iglesia sinodal, misionera y en salida. Desde entonces, Aveline se convirtió en una figura cercana al Papa, participando activamente en los sínodos y en debates clave sobre la renovación de la Iglesia. Su enfoque pastoral y su perfil humilde lo alinearon con la visión franciscana de un papado cercano a los márgenes y abierto al mundo.

Su nombramiento no solo elevó su perfil internacional, sino que reforzó su influencia como representante de una Iglesia europea no cerrada en sí misma, sino abierta a la complejidad del presente. En Marsella, se destacó por su defensa de una convivencia interreligiosa que no sea solo institucional, sino profundamente humana, marcada por el respeto y la cooperación cotidiana. Sus discursos públicos no suelen eludir los temas incómodos: habló de migraciones, de la pobreza urbana y de los desafíos de la secularización.

De cara al cónclave que se está llevando a cabo, Aveline aparece como una figura capaz de tender puentes entre sectores progresistas y moderados dentro del Colegio Cardenalicio. Aunque no es de los más mencionados en las apuestas tradicionales, su figura gana peso como posible candidato de consenso: cercano al pensamiento de Francisco, con experiencia en el diálogo interreligioso y con una visión clara de los desafíos que enfrenta la Iglesia global.