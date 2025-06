Gaza "es un campo de muerte": soldados israelíes denunciaron recibir órdenes de disparar en los centros de ayuda

El informe del diario se suma a las denuncias del Ministerio de Salud de Gaza, según el cual casi 550 personas murieron y más de 4.000 resultaron heridas en las colas formadas para llegar a los centros de distribución de ayuda la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF).

A principios de marzo, Israel impuso un bloqueo humanitario al territorio palestino, lo que provocó una grave escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. La limitación se levantó parcialmente a finales de mayo, cuando la GHF, apoyada por Israel y EEUU empezó a distribuir la ayuda.

Un soldado dijo que es “un campo de muerte”: “Donde yo estaba destinado, mataban entre una y cinco personas por día. Se las trata como a una fuerza hostil: sin medidas de control de multitudes, sin gas lacrimógeno, solo fuego real con todo lo imaginable", apuntó.

franja de Gaza.avif El diario Haaretz e refirió al último hecho contra Gaza como una “masacre” de palestinos.

En su declaración, el hombre detalló "ametralladoras pesadas, lanzagranadas, morteros. Luego, una vez que abre el centro, los disparos cesan y saben que pueden acercarse. Nuestra forma de comunicación son los disparos”.

“Abrimos fuego a primera hora de la mañana si alguien intenta ponerse en la cola desde unos cientos de metros de distancia y, a veces, simplemente cargamos contra ellos desde corta distancia. Pero no hay peligro para las fuerzas”, apuntó.



Según él, no se registran "constancia de ningún caso de fuego de respuesta. No hay enemigo, no hay armas”, añadió.

“Gaza ya no le interesa a nadie”, dijo un reservista que completó otra ronda de servicio en el norte de la Franja esta semana. “Se ha convertido en un lugar con sus propias reglas”. Añadió que “la pérdida de vidas humanas no significa nada”, y que ya ni siquiera es un “incidente desafortunado”, como se solía decir.

Consultado por la AFP el Ejército israelí reconoció que, en varias ocasiones, en este tipo de situaciones, sus soldados abrieron fuego contra “sospechosos” que representaban una “amenaza”. “Rechazamos firmemente la acusación planteada en el artículo de Haaretz”, indicó sin embargo un vocero.

En una declaración difundida tras la publicación de la nota, Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, rechazaron las acusaciones, a las que calificaron de “calumnias sangrientas”.

“El Estado de Israel rechaza categóricamente las repugnantes acusaciones de asesinato ritual [sic] publicadas en el periódico Haaretz“, escribieron en un comunicado conjunto.

El jefe de la ONU dijo que la operación de ayuda a Gaza respaldada por EEUU es "insegura y mata gente"

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, afirmó este viernes que la operación de ayuda respaldada por EEUU en Gaza es "intrínsecamente insegura". En esa línea, señaló que "está matando gente".

También afirmó que los esfuerzos humanitarios liderados por la ONU están siendo "estrangulados", que los propios trabajadores humanitarios pasan hambre y que Israel está obligado a aceptar y facilitar las entregas de ayuda en el enclave palestino y en todo su territorio.