También en Italia, Portugal, España y Bélgica: marchas e incidentes en toda Europa por mejores ingresos + Agregar ámbito en









Manifestaciones en reclamo de subas salariales, menos gasto militar y accesibilidad de las viviendas se multiplicaron en las principales ciudades europeas.

El reclamo salarial de Portugal movilizó a miles de ciudadanos. EFE/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

Las marchas de "chalecos amarillos" y estudiantes en Francia concentran la atención global de una oleada de manifestaciones que tuvieron lugar este sábado en capitales y grandes urbes de distintas ciudades de Europa. En la mayoría de ellas ya se anunciaron nuevas medidas de fuerza para noviembre y se registraron incidentes entre los protestantes y las fuerzas de seguridad.

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El caso de Italia fue uno de los más emblemáticos: las marchas ocurrieron en Milán, Turín, Bolonia y Roma, con reclamos disímiles que coincidieron en la oposición a la primer ministra, Giorgia Meloni. Entre los pedidos, se solicitaron políticas para revertir los bajos salarios, detener los aumentos del costo de vida (principalmente los servicios e impuestos) y reducir la inversión militar. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) -junto a otros organismos- anunció una huelga general para el 20 de noviembre.

Todas las manifestaciones estuvieron atravesadas por el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestante, con escenas que registraron cañones de agua, gases lacrimógenos, heridos y decenas de detenidos. "Manifestarse es un derecho. Incendiar nuestras ciudades no lo es", expresó Meloni en sus redes sociales, donde aseguró tener "un gran respeto por las miles de personas que hoy se han manifestado pacíficamente, participando incluso en la movilización convocada por la CGIL, que contó también con la presencia de los líderes de la izquierda. Sean cuales sean las ideas por las que se manifiesta, la participación es la base de cualquier democracia sana. [...] Lo que no podemos es ignorar lo ocurrido en otras plazas italianas".

Al menos 50 detenidos en Italia tras las manifestaciones. EFE/EPA/TINO ROMANO Marchas en Portugal Este sábado, también se registraron marchas masivas en Portugal, convocadas por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), la principal central sindical del país. Las principales manifestaciones ocurrieron en Lisboa, Oporto y Coimbra, con exigencias de una suba general de los salarios del 15% (con un incremento mínimo de 150 euros y un salario básico de 1.100 euros), el mejoramiento de pensiones, el refuerzo de la sanidad pública y medidas para detener el aumento de la vivienda y los alimentos.

Se trató de una confrontación directa del sindicalismo al gobierno de Luís Montenegro, que tendrá un nuevo episodio el 24 de noviembre en el Parlamento portugués, mismo día en el que el oficialismo local buscará aprobar su proyecto presupuestario.

Las protestas también tuvieron réplicas en España, cuyo gobierno tuvo que adelantar las elecciones al 29 de noviembre por las permanentes manifestaciones pero no logró desactivar una nueva movilización en reclamo de medidas de urgencia para el acceso a la vivienda. Por su parte, en Bruselas miles de jóvenes marcharon hacia la sede de Unión Europea con consignas vinculadas a un mayor presupuesto educativo y políticas de inclusión laboral. El enfrentamiento policial se desató durante horas, provocando bloqueos en los ingresos a la capital belga. @bougerabordeaux Ya son 400 los detenidos en Francia en medio de las protestas masivas Las calles de Francia enfrentan una jornada masiva de disturbios y protestas durante este sábado. A los reclamos estudiantiles se sumaron nuevos movimientos sociales como los ya conocidos "chalecos amarillos" y sindicatos, en rechazo al alza de precios y el deterioro del modelo social. De momento, se registraron enfrentamientos con la policía y los detenidos ascendieron a 400. Las protestas comenzaron hace unas semanas a partir de quejas estudiantiles por falta de presupuestos en los liceos, que incluye una escasez de profesores, y estado de las instalaciones. Estos reclamos derivaron en una demanda nacional contra la desigualdad, el bajo gasto público y las condiciones del sistema educativo. Una última actualización del Ministerio del Interior francés informó sobre al menos 400 detenidos, tras una primera cifra de 272. Los incidentes se registraron en París, Marsella, Rennes, Toulouse y Angers.

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