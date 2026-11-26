Reino Unido prepara a 100.000 exmilitares ante una eventual amenaza + Agregar ámbito en









El Ministerio de Defensa envió cartas a exmilitares para actualizar sus datos y prepararlos ante una eventual movilización. El Gobierno aclaró que no hay planes inmediatos de convocarlos.

Reino Unido contactó a unos 100.000 exmilitares que integran su reserva estratégica para actualizar sus datos y prepararlos ante una eventual convocatoria @GBNEWS

El Reino Unido contactó a unos 100.000 exmilitares que integran su reserva estratégica para actualizar sus datos y prepararlos ante una eventual convocatoria en caso de una emergencia nacional o un conflicto bélico. La medida, impulsada por el Ministerio de Defensa, se realiza por primera vez desde la Guerra Fría y responde al "deterioro" del escenario de seguridad en Europa.

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Las cartas, firmadas por los jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, solicitan a los destinatarios que confirmen sus datos de contacto e informen sobre sus trabajos actuales, habilidades y experiencia profesional. También ofrecen la posibilidad de participar voluntariamente en entrenamientos y ejercicios militares, entre ellos una importante maniobra de la OTAN prevista para la primavera de 2027.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, confirmó la iniciativa y la definió como una medida preventiva. Aclaró que el país no enfrenta una guerra inminente y que el objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas. "La gente debería encontrarlo tranquilizador en lugar de alarmante", sostuvo.

La amenaza rusa y el refuerzo de la defensa británica La decisión se enmarca en un contexto de mayores tensiones con Rusia y preocupación por la seguridad de los países europeos. Días antes, los servicios de inteligencia británicos y el Ministerio de Defensa habían advertido sobre un mayor riesgo de sabotaje contra empresas del Reino Unido que participan en el suministro de equipamiento militar a Ucrania.

Además, medios británicos informaron que la Fuerza Aérea comenzó a trasladar aeronaves a hangares durante la noche y que planea instalar redes antidrones para proteger las bases militares. Las medidas buscan reforzar la seguridad de la infraestructura de defensa frente a posibles ataques.

La reserva estratégica está integrada por exmiembros de las Fuerzas Armadas que, por las condiciones de su servicio, conservan una obligación legal de reincorporarse en determinadas circunstancias. No se trata de una convocatoria general ni de una movilización inmediata: el Gobierno busca recuperar el contacto con ese personal y conocer qué capacidades podría aportar ante una emergencia. Streeting insistió en que la iniciativa responde a la necesidad de mejorar la preparación del país. "Estamos operando en un entorno de amenazas elevado", afirmó, y agregó que contar con información actualizada sobre los reservistas constituye una "precaución sensata y necesaria".