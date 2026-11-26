Inglaterra lidera las adquisiciones, con transacciones que promedian los u$s942 millones. Los derechos televisivos y los estadios son determinantes en las valoraciones.

Empresarios y grupos familiares, siguen dominando el mapa de los principales clubes de Europa. Uno de los principales referentes es Nasser al Khelaïfi, presidente del PSG.

El negocio del fútbol europeo atraviesa una transformación en su estructura de propiedad. Empresarios y grupos familiares siguen dominando el mapa de los principales campeonatos del continente, aunque el avance del capital privado, la internacionalización de las inversiones y los modelos multiclub modificaron el escenario de los últimos años. Detrás de cada operación existe una disputa por activos que exceden lo deportivo: derechos audiovisuales, marcas, estadios, patrocinios y el potencial comercial de cada institución.

Un informe elaborado por el bufete de abogados Pérez-Llorca y la consultora Accuracy, titulado Tendencias de inversión y los aspectos clave a tener en cuenta en la valoración de los clubes deportivos profesionales, analiza la composición accionaria de las cinco grandes ligas europeas: Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 y Primeira Liga. El trabajo también estudia la nacionalidad de los propietarios, las operaciones de compraventa desde 2021 y los factores que determinan el valor económico de los equipos.

La principal conclusión es que los empresarios y las familias mantienen el liderazgo como propietarios. En la Premier League y la Serie A representan el 55% de los clubes, mientras que en la Ligue 1 alcanzan el 40%. En LaLiga también concentran el 40% y en Portugal llegan al 39%.

Sin embargo, el mapa presenta diferencias importantes según el mercado. España y Portugal sobresalen por la presencia de estructuras asociativas y modelos de propiedad de los socios, que representan el 35% y el 39%, respectivamente. Se trata de una característica que distingue a ambos campeonatos frente a otros mercados europeos, donde la participación de inversores privados tiene mayor protagonismo.

Francia, por su parte, registra la mayor penetración relativa del capital privado, con el 28% de los clubes bajo ese tipo de propiedad. Los fondos soberanos, pese a protagonizar algunas de las inversiones más importantes y visibles del fútbol internacional, mantienen una participación limitada: apenas representan el 10% en la Premier League y se concentran en un número reducido de instituciones.

La nacionalidad de los inversores también permite identificar las diferencias entre los mercados. En Inglaterra, el capital estadounidense tiene una presencia dominante: el 40% de los propietarios de la Premier League son de Estados Unidos, frente al 15% de británicos. En Francia, en cambio, el 56% de los dueños son franceses, mientras que en Italia el 40% tiene nacionalidad italiana.

En España la concentración de propietarios locales es todavía mayor: el 65% de los dueños de los clubes de LaLiga son españoles. En Portugal, los portugueses representan el 39%. Estos datos reflejan que, pese a la creciente internacionalización del fútbol como industria, los mercados locales todavía conservan un peso significativo en el control de las instituciones.

El volumen de compraventas también muestra la dimensión financiera del negocio. Desde 2021 se contabilizaron 177 operaciones de adquisición de clubes o participaciones en los cinco mercados analizados. Inglaterra encabeza el ranking, con 78 transacciones, de las cuales 24 correspondieron a equipos de la Premier League. El valor medio de las operaciones fue de aproximadamente u$s942 millones y el perfil predominante de comprador fue el de empresarios o grupos familiares.

España registró 31 operaciones, nueve de ellas correspondientes a clubes de LaLiga. El valor medio de cada transacción alcanzó los u$s684 millones, con empresarios y familias también como principales protagonistas de las adquisiciones.

En Italia se concretaron 38 operaciones, 13 en la Serie A, con un valor medio de u$s284 millones. A diferencia de Inglaterra y España, el principal perfil comprador en este mercado fueron los fondos de capital privado, una señal del interés de los inversores financieros por ingresar en el negocio del fútbol.

Francia contabilizó 17 transacciones, siete correspondientes a clubes de la Ligue 1, con un valor medio de u$s714 millones. Portugal, por su parte, registró 13 operaciones, ocho en la Primeira Liga, aunque con una escala económica considerablemente menor: el valor medio fue de aproximadamente u$s65 millones.

Las cifras muestran que no todos los mercados ofrecen las mismas oportunidades ni presentan las mismas estructuras de inversión. Mientras Inglaterra concentra el mayor volumen de operaciones y valores, Francia también registra transacciones de elevada magnitud. Portugal, en cambio, se caracteriza por un mercado de adquisiciones más pequeño.

Otro de los aspectos centrales del informe es la propiedad de los estadios, un elemento que tiene incidencia directa en la valoración de las instituciones y en su capacidad para generar ingresos adicionales a los derechos audiovisuales.

La Premier League vuelve a liderar con una diferencia considerable: el 90% de sus clubes es propietario de su propio estadio. En LaLiga, la proporción alcanza el 60%, mientras que en Portugal llega al 44%. Italia presenta un porcentaje del 25% y Francia queda en el último lugar, con apenas el 17%.

En España la concentración de propietarios locales es todavía mayor: el 65% de los dueños de los clubes de LaLiga son españoles. Además, solo cuatro instituciones pertenecen a sus socios: Real Madrid, dirigido por Florentino Pérez, Barcelona, Athletic y Osasuna. @Real Madrid

Esta diferencia tiene consecuencias económicas. Ser propietario de un estadio permite controlar un activo inmobiliario estratégico, desarrollar negocios de hospitalidad, explotar espacios comerciales, organizar eventos y generar ingresos durante todo el año. También brinda mayor autonomía para ejecutar proyectos de modernización y expansión.

En contrapartida, para los clubes que no cuentan con infraestructura propia, el uso de instalaciones de terceros puede representar una limitación comercial y financiera. Por eso, el estadio no es solamente un escenario deportivo: constituye una parte relevante del patrimonio y de la capacidad de generación de recursos de una institución.

Qué determina el valor de un club y cuáles son los riesgos para los inversores

El informe identifica a los derechos de retransmisión como el factor más determinante a la hora de establecer el valor de un club de fútbol. La capacidad de generar ingresos audiovisuales, vinculada al atractivo de cada competición y a su alcance internacional, continúa siendo uno de los principales fundamentos económicos de las valoraciones.

A ese componente se suma el potencial del mercado local. La dimensión de la audiencia, el poder adquisitivo de los consumidores y las oportunidades comerciales condicionan la capacidad de conseguir acuerdos de patrocinio y desarrollar nuevas fuentes de ingresos.

La marca y la calidad de las divisiones inferiores también aparecen entre los activos estratégicos. El valor de marca constituye un intangible que puede potenciar la expansión internacional, la venta de productos y la captación de patrocinadores. La cantera, por su parte, representa una fuente potencial de generación de futbolistas y de ingresos mediante futuras transferencias.

Sin embargo, el atractivo de la industria no elimina los riesgos. La valoración de un club es especialmente sensible a la estabilidad de la competición en la que participa y a los cambios regulatorios que puedan modificar sus condiciones económicas. Las obligaciones derivadas de los traspasos de jugadores también deben ser consideradas, ya que tienen un impacto directo sobre el capital circulante y las necesidades de financiación.

Por ese motivo, los procesos de auditoría financiera previos a una adquisición deben poner especial atención en la liquidez, los compromisos de pago por incorporaciones y la capacidad del club para sostener sus operaciones.

La radiografía de las cinco grandes ligas deja una conclusión: el fútbol europeo continúa siendo un negocio dominado por empresarios y familias, pero convive con una creciente participación de fondos de inversión y capital internacional. Las diferencias entre los modelos de propiedad de Inglaterra, España, Italia, Francia y Portugal demuestran que no existe una única fórmula para administrar un club.

En un mercado donde las operaciones pueden alcanzar cientos de millones de dólares, los resultados deportivos ya no son el único parámetro para determinar el atractivo de una institución. Los ingresos audiovisuales, la propiedad del estadio, la fortaleza de la marca y la capacidad de desarrollar talento propio se consolidaron como variables centrales para medir el valor de un activo futbolístico.