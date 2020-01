Tras una ola de críticas, el Papa pidió perdón por haber reprendido a una feligresa

Mientras se ve cómo la desconocida le dice algo casi inaudible, el Papa, irritado y con gesto molesto y dolorido, logra zafarse de la mujer golpeándola en el antebrazo.

El Pontífice, que tiene dificultades para andar y lleva calzado especial, siguió su camino tras el incidente manteniendo un poco de distancia con los fieles entusiastas. Su rostro, firme, se fue relajando progresivamente al entrar en contacto con los niños. Las imágenes de Jorge Bergoglio respondiendo de forma irritada fueron visionadas por miles de internautas.

En este primer Ángelus del año, el Papa recordó que la liturgia celebraba a María, “la Virgen que dio vida a Jesús, el Salvador”, quien “no eliminó el mal sino que lo cortó de raíz”. “Esta bendición de Dios para cada hombre y mujer” no es “mágica, sino que requiere paciencia, la paciencia del amor”, consideró.

En ese momento, dejó de leer el texto que había sido transmitido a los medios de comunicación previamente, y repitió la frase “la paciencia del amor”, haciendo su mea culpa por el molesto ademán de la víspera.

Bergoglio encadenó entonces con su mensaje de Año Nuevo, leído en todas las iglesias del mundo, que exhorta a la “paz, camino de esperanza hacia el que avanzar a través del diálogo, la reconciliación y una conversión ecológica” integral.

Si bien el papa argentino ha dado lugar a críticas muy positivas desde su elección, en 2013, por su sencillez y su proximidad con los fieles, también es conocido por su forma directa de hablar y por su temperamento, a veces autoritario.

En marzo mostró públicamente su franqueza al negarse a que los fieles besaran su anillo papal en una ceremonia en el santuario de Loreto, en el centro de Italia.

El Vaticano explicó que su gesto (el Papa retiraba su mano cada vez que un peregrino trataba de besarlo) era debido a razones de higiene.

“El Papa me ha dicho que el motivo por el cual no permitía que le besaran (el anillo) en Loreto era por higiene. No por él, sino para evitar el contagio cuando hay largas colas de personas. Personalmente, a él le gusta besar a la gente”, explicó en aquel momento el portavoz de la Santa Sede, Alessandro Gisotti.