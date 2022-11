Lacalle Pou busca atraer talento a Uruguay para crear un hub regional

En la breve presentación desde el escenario del Centro de Convenciones de Punta del Este, Lacalle Pou explicó que "la vocación de Uruguay es convertirse en un hub latinoamericano", y con ese objetivo es que buscará fomentar que los talentos del exterior, ya sean uruguayos o extranjeros, elijan vivir y trabajar en el país.

"El talento nacional no se puede sustituir, se puede hacer todo en infraestructura pero si no hay talento las cosas no se logran", señaló el presidente, que elabora el marco legal junto a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) y la Prosecretaría de Presidencia para hacer frente al “faltante de mano de obra”.

Lacalle Pou.jpg Lacalle Pou explicó a empresarios e inversores cómo Uruguay puede ser un hub tecnológico regional- Gentileza @LuisLacallePou

Las condiciones de Uruguay para el desarrollo

Durante su discurso, Lacalle Pou señaló que algunos temas relacionados con la tecnología ya están avanzados: logística, agro y ciberseguridad, entre ellos. Pero “ahora tenemos que ir a la próxima frontera, aquellos que siguen pensando fuera de la caja, el Internet de las Cosas, la biotecnología, entre tantas otras que son de interés de nuestro país”, sostuvo frente al auditorio de empresarios.

Asimismo, el jefe de Estado apuntó la importancia de la globalización para hacer de Uruguay un país de punta y un hub a nivel latinoamericano —o, incluso, mundial—, en un contexto en el que las distancias se achicaron.

"Con la libertad responsable, Uruguay fue atractivo para que mucha gente venga a invertir y a quedarse", explicó. Además, hizo énfasis en la buena infraestructura del país e insistió en la estabilidad nacional y las leyes a largo plazo, que hacen que haya "tierra fértil para estos emprendimientos globales".

A su vez, el presidente destacó otras virtudes como la seguridad, la tranquilidad y la amabilidad de los uruguayos ya que, incluso en el mundo de los negocios, “todo termina siendo un tema de sentimientos humanos”, remarcó.

"Me quedan 851 días de gobierno”, señaló Lacalle Pou, para finalizar. “Si esto se organiza dentro de tres años y aquí hay otro presidente, sin perjuicio del partido político van a tener todas las garantías", sostuvo y concluyó: "Uruguay puede ser un hub porque pueden pensar a largo plazo".