Enrique Cresto: "A la unidad hay que construirla para fortalecer al peronismo"

Periodista: ¿Por qué decidió volver a hacerse cargo del municipio?

Enrique Cresto: Cuando en 2019 el Gobierno nacional del Frente de Todos convocó a varios intendentes a formar parte del Gabinete, entendí que este desafío representaba también una oportunidad para Entre Ríos y para mi ciudad. Porque además de mi compromiso con la reconstrucción del país y del desafío de llevar obras de agua y saneamiento a cada rincón de la Argentina, se nos presentaba también la posibilidad de gestionar para Concordia y para mi provincia desde Nación, que es el lugar donde se toman las decisiones y están los recursos para las obras y los proyectos que las ciudades necesitan para verdaderamente cambiar su historia. En Entre Ríos trabajamos mucho con el Gobernador Gustavo Bordet y hoy tenemos en marcha obras en toda la provincia y el Plan de Agua y Saneamiento más importante de la historia.

P.: ¿Por qué en este momento?

E.C.: Les dije a mis vecinos, que en el 2019 me habían elegido intendente por el 60 % de los votos, que íbamos a trabajar para Entre Ríos desde Nación y que íbamos a volver a Concordia, antes del finalizar el período de mi segunda gestión, para consolidar la transformación. Hoy estamos cumpliendo ese compromiso. Cumplimos con la misión encomendada en Nación, cumplimos con Entre Ríos y ahora volvemos a Concordia, la ciudad que siempre llevo en el corazón, para cumplir mi compromiso con todos los concordienses.

P.: ¿Cuáles son las prioridades para esta nueva etapa al frente del distrito?

E.C.: Venimos con una agenda proyectada al futuro. Volvemos para volcar en Concordia los vínculos, la experiencia y los conocimientos que desarrollamos en esta etapa en Nación. Vamos a bajar programas nacionales, vamos a posicionar a Concordia en la agenda nacional, vamos a concretar un gran plan de obras, con una planificación que va más allá de la prestación de servicios.

P.: Al igual que en su caso, Zabaleta también pegó la vuelta a su distrito. ¿Cree que es hora de que los jefes comunales retomen su rol apuntando al 2023?

E.C.: Es una decisión personal. En el peronismo, nosotros decimos “Primero la Patria, después el Movimiento y luego los hombres”. Este concepto es muy profundo y debería guiar el camino. Cada uno debe saber en qué etapa y en qué momento puede ser más útil a esta construcción colectiva y desde donde. Hay intendentes que consideran que volver al territorio es una forma también de fortalecer al peronismo, hay otros que plantean otras metas y quieren aprovechar determinadas instancias para concretarlas; pero siempre que lo que se haga sea pensando en la felicidad de la gente y en objetivos superiores, como el progreso de los pueblos o la grandeza de la Patrias, está bien lo que se decida. Hoy los intendentes tienen que dejar de pensar en las próximas elecciones y trabajar para las futuras generaciones. La agenda de los gobiernos locales se modificó mucho en los últimos años, hay nuevos problemas y grandes desafíos para el que mira un poco más allá de la urgencia. Nuestra obligación es ser impulsores del cambio, porque ese es el sentido que tiene la política como herramienta de transformación de la realidad.

P.: ¿Cómo fue el seguimiento del distrito durante el tiempo que se desempeñó como funcionario nacional?

E.C.: Dejamos que gobernara el equipo que se quedó al frente del municipio en Concordia. Las decisiones se tomaban en Concordia, las acciones inmediatas se realizaban con la guía y determinación de nuestros compañeros de equipo que quedaron al frente del municipio y nosotros respetamos esa autonomía. Definimos una agenda de obras y desarrollo con el gobernador Gustavo Bordet y los municipios de Entre Ríos, trabajamos con todos los intendentes e intendentas y, por supuesto, también hicimos mucho por Concordia.

P.: ¿Qué ciudad imagina para el 2023?

E.C.: En Concordia hay obras estratégicas que están en marcha. El Aeropuerto Binacional, la Planta de Agua, la Planta de Tratamiento de Efluentes, las obras viales en los accesos, las obras de pavimentación, agua y cloacas. Además estamos viviendo una gran recuperación de la actividad turística y los indicadores en lo que refiere a la producción y las economías regionales están evolucionando con tendencia positiva. Nuestro gran desafío es generar empleo y bajar los niveles de pobreza estructural. Todo nuestro esfuerzo está puesto ahí. En consecuencia, si trabajamos unidos y el escenario macroeconómico mejora, imagino una Concordia con más trabajo, con más oportunidades y con un rumbo claro que consolide y garantice su desarrollo en las próximas décadas.

P.: Se habla de un retorno para enfocarse en la candidatura para gobernador. ¿Cuáles son las intenciones concretas?

E.C.: Es un objetivo que está planteado en el horizonte, pero hoy estamos enfocados en la gestión y en cumplir con el territorio. La vuelta a Concordia tiene mucho más que ver con el compromiso que tenemos con los concordienses que con la construcción de candidaturas. Lo primero que le pedí a mis funcionarios es dejar de lado cualquier especulación política para enfocarnos en dar respuestas a los problemas de la gente y darle otra dinámica a la gestión. Después vamos a analizar qué es lo más conveniente para el peronismo y para los entrerrianos. Si nos toca encabezar un proyecto provincial lo vamos a hacer. Y si nos toca acompañar a un compañero o compañera peronista lo vamos a hacer con todo nuestro trabajo y compromiso.

P.: Lo mantengo en el plano provincial. ¿Cómo analiza el rol del gobernador Bordet?

E.C.: En Nación hay un gran reconocimiento a la gestión del gobernador Bordet. Hoy Entre Ríos está en la agenda nacional. La segunda gestión de Bordet es aún mejor que la primera. Porque no es lo mismo gobernar una provincia en un gobierno como el de Mauricio Macri, donde se privilegiaba la especulación financiera y no había una mirada hacia el interior del país, que en un gobierno que prioriza la producción, el desarrollo, el trabajo. Donde hay una impronta federal y una visión integral del territorio, que en gran parte es lo que promovemos los intendentes que tuvimos la responsabilidad de cumplir funciones en Nación. Más allá del desafío de vencer la inflación y de lo difícil que es salir adelante después del endeudamiento, de la pandemia, de las consecuencias en el mundo de esta guerra entre Ucrania y Rusia, tanto el gobernador Bordet como los dirigentes que militamos en el peronismo entrerriano estamos convencidos que Entre Ríos es una de las provincias que motoriza la recuperación del país y que tenemos un gran oportunidad de crecimiento en las próximas décadas.

P.: Y a nivel nacional, ¿cómo califica la gestión de Alberto Fernández? ¿Cree que en el Frente de Todos la unidad está garantizada para el 2023?

E.R.: A la unidad hay que construirla, fortalecerla. Todos tenemos grados de responsabilidad en este sentido. Tal vez las responsabilidades de Alberto, de Cristina y de Sergio Massa son mayores. Pero en cada uno de nosotros está también la posibilidad y la obligación de contribuir a esa unidad y fortalecer al peronismo, eso es lo que le debemos al pueblo argentino y al legado histórico de nuestro movimiento; porque es el peronismo el que más responsabilidad tiene en defender las conquistas sociales y construir definitivamente un modelo nacional, popular y de inclusión con justicia social.

P.: Para finalizar, ¿cómo cree que funciona hoy la oposición?

E.C.: La oposición muestra todos los días que puede ir un poco más allá y radicalizar aún más esas posiciones extremas de violencia y agresividad que nada bien le hacen al país. Yo pude trabajar y gestionar obras con gobernadores, gobernadoras, legisladores, intendentes e intendentas de diferentes fuerzas políticas. Construimos puentes que nos unieron en la voluntad de llevar soluciones concretas a la gente y que las obras lleguen donde tenían que llegar. Cuando esos intereses están en claro, no hay grieta. Pero cuando la oposición actúa con irresponsabilidad, cuando no hay argumentos si no odio y resentimiento, es muy poco lo que puede hacerse.