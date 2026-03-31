Alfredo Cornejo impulsará una reforma constitucional en Mendoza para consagrar las autonomías municipales

El gobernador cuyano enviará un proyecto de ley a la Legislatura, que tendrá impacto sobre los 18 departamentos de la provincia. "Creemos que tienen autonomía, pero la vamos a consagrar en la Constitución", dijo.

Alfredo Cornejo anunció que impulsará una reforma de la Constitución de Mendoza con el objetivo de consagrar la autonomía de los municipios, a partir de una enmienda que incluya a los 18 departamentos de la provincia. “Creemos que tienen autonomía, pero la vamos a consagrar en la Constitución”, afirmó.

Durante un acto en San Rafael, el líder cuyano anticipó que el miércoles ingresará a la Cámara de Diputados la iniciativa, que incluirá en un único artículo el reconocimiento de la autonomía para los 18 departamentos.

“La forma más sana institucionalmente es que la Legislatura declare la necesidad de la reforma”, sostuvo Cornejo, al tiempo que indicó que la iniciativa fue trabajada junto al equipo de Gobierno, autoridades legislativas y el asesor de Gobierno, y será sometida a consulta de la Fiscalía de Estado.

Por otra parte, el mandatario agregó que ingresará a la Suprema Corte un planteo de conflictos de poderes realizado por la vicegobernadora, Hebe Casado , y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi .

La presentación será por el proceso de convocatoria a una constituyente municipal en San Rafael, al que calificó como “institucionalmente débil”. Señaló que la ordenanza que dio origen a la convocatoria no contó con los dos tercios necesarios, no fue publicada en el Boletín Oficial y presentó objeciones jurídicas relevantes.

“Históricamente, las gestiones municipales encabezadas por la familia Félix han promovido esta iniciativa”, aunque remarcó “que, a su entender, los municipios mendocinos ya cuentan con autonomía en el marco de la legislación vigente y la Constitución Nacional, aun cuando no esté expresamente incorporada en la Constitución provincial, apuntó en referencia a uno de los bastiones peronistas de Mendoza.

En ese sentido, sostuvo que “los municipios en Mendoza tienen autonomía, reconocida por la Ley Orgánica y la Constitución Nacional, aunque no esté consagrada en la Constitución provincial”.

Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo realizó el anuncio en San Rafael, histórico bastión peronista de Mendoza.

“Han hecho una cosa que tiene serias debilidades”, remarcó, y consideró que el bajo nivel de participación electoral evidencia la falta de interés ciudadano: “Fue a votar muy poca gente, menos de la mitad de los sanrafaelinos, para una cuestión tan seria”.

Asimismo, el Gobernador informó que las autoridades legislativas, Hebe Casado y Andrés Lombardi, impulsaron una acción ante la Suprema Corte de Justicia en el marco de un conflicto de poderes. Explicó que “cualquier modificación en materia de autonomía debe pasar por la Legislatura, y en este caso se ha omitido ese paso institucional”, por lo que se buscará que el máximo tribunal intervenga en el proceso en curso.

Posteriormente, Cornejo destacó que la propuesta de reforma contempla la posibilidad de que los municipios dicten sus propias cartas orgánicas, aunque con determinadas limitaciones. Al respecto, indicó que “se garantiza la autonomía para las funciones que los municipios ya ejercen, pero se establecen restricciones claras, como la imposibilidad de crear impuestos, manteniendo únicamente las tasas y contribuciones vinculadas a servicios”.

Para cerrar, adelantó que en los próximos días se brindarán más detalles sobre el contenido del proyecto, el cual fue elaborado con la participación del Ministerio de Gobierno, Infraesctructura y Desarrollo Territorial y en consulta con autoridades legislativas y órganos de control, con el objetivo de asegurar “una solución institucional ordenada y acorde a los mecanismos previstos por la Constitución”.