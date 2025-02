Aerolineas Argentinas apuesta fuerte al negocio del courier internacional

Cada envío debe cumplir con ciertos requisitos: el peso máximo por pieza no puede superar los 50 kilos, el valor total no debe exceder los u$s3.000 y no se pueden incluir más de tres unidades de un mismo tipo de producto en un solo envío. Una de las principales ventajas del servicio es la posibilidad de consolidar compras en un único paquete, optimizando así los cinco envíos internacionales permitidos por año. En comparación, si se realiza una compra en una plataforma con envío directo a Argentina, cada operación individual consumiría uno de esos cinco envíos.