Choque entre aviones en Santiago: una aeronave impactó contra otra en plena pista

El incidente tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Santiago de Chile. Afortunadamente, ninguna de las formaciones circulaba a gran velocidad.

Un incidente aéreo generó tensión y demoras este miércoles en el aeropuerto internacional de Santiago de Chile , luego de que dos aeronaves colisionaran durante maniobras en tierra. El episodio involucró a un avión de LATAM Airlines y otro de Aerolíneas Argentinas , aunque no se registraron heridos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile , el hecho se produjo mientras una aeronave de Latam realizaba maniobras de rodaje previas al despegue con destino a Brasil .

En ese contexto, el avión, un Airbus A321 , impactó con un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenido en pista, a la espera de autorización para despegar rumbo a Buenos Aires . El contacto se produjo a baja velocidad, lo que evitó consecuencias mayores.

Desde Aerolíneas Argentinas informaron que su aeronave recibió un golpe en la parte trasera que provocó daños en la barra estabilizadora, lo que obligó a dejarla fuera de servicio.

“En relación al vuelo AR1267 que cubría la ruta Santiago de Chile-Aeroparque J. Newbery, la aeronave Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas que se encontraba detenida y en espera para su despegue, recibió un golpe por detrás por parte de una aeronave de Latam en traslado hacia otra posición”, indicó la compañía en un comunicado.

Ambas aerolíneas activaron sus protocolos de seguridad: los pasajeros fueron desembarcados y los vuelos, cancelados o reprogramados.

Reubicación de los pasajeros

Aerolíneas Argentinas detalló que la mayoría de los pasajeros fue reubicada en un vuelo de la compañía Sky con salida durante la madrugada, mientras que el resto viajó en un servicio propio al día siguiente.

Por su parte, Latam informó que su vuelo hacia San Pablo también fue reprogramado y despegó horas más tarde.

Un pasajero del vuelo de Latam relató a medios locales que sintieron “un golpe muy fuerte” mientras el avión avanzaba por la pista y que algunos ocupantes ya habían notado la cercanía con otra aeronave.

Tras el impacto, el piloto suspendió de inmediato el despegue. “Pudo haber sido más grave, porque si esto ocurría cuando el avión tomaba mayor velocidad, podría haber sido mucho peor”, advirtió el testigo.

Investigación en curso

La autoridad aeronáutica chilena confirmó que inició una investigación para determinar las causas del incidente, que afectó durante algunas horas la operatoria del aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Tanto Latam como Aerolíneas Argentinas coincidieron en remarcar que la seguridad de pasajeros y tripulación “nunca estuvo en riesgo” y que los daños fueron menores.

El episodio, sin embargo, volvió a poner el foco en los procedimientos de coordinación en pista, un momento crítico en la operación aeroportuaria donde cualquier error puede derivar en situaciones de alto riesgo.