Banco Credicoop lanzó el Portal API Empresa que conecta los servicios bancarios y la gestión empresarial en un solo sistema

La entidad presentó el portal que permite integrar sus servicios transaccionales y financieros con las plataformas de gestión de las empresas. Así, en un solo lugar podrán realizar transferencias, pagos, Echeqs, consultas de cuentas, todo sin costo adicional.

Desde la entidad cooperativa aseguraron que esto se traducirá en mayor eficiencia, menores tiempos de gestión, menos errores y un control más preciso de la información.

Banco Credicoop presentó su nuevo Portal API Empresa , una solución que conecta de forma directa los sistemas de gestión de las PyMEs con los servicios bancarios de la entidad. Esto permite realizar sus operaciones desde el mismo sistema con el que actualmente administran su negocio.

La integración permite consultar el estado de las cuentas en tiempo real, hacer transferencias, pagar a proveedores, liquidar haberes y cumplir con obligaciones fiscales de manera organizada . También habilita la gestión del ciclo completo de Echeqs , sin salir del entorno de trabajo habitual. Así, tareas que antes exigían indefectiblemente ingresar al banco o cargar datos manualmente pasan a estar integradas al flujo administrativo cotidiano.

Al tratarse de un desarrollo en constante evolución, el banco anticipó que próximamente sumará nuevas funciones como la administración de cobros mediante DEBIN y la posibilidad de gestionar inversiones en Fondos Comunes de Inversión (FCI).

El principal atractivo del Portal API Empresa pasa por la automatización de los procesos administrativos. Las tareas que antes insumían tiempo y esfuerzo, ahora se ejecutarán de forma automática; facilitando además un registro completo y verificable de cada proceso.

Desde la entidad aseguraron que esto se traducirá en mayor eficiencia, menores tiempos de gestión, menos errores y un control más preciso de la información . Asimismo, las empresas podrán liberarse de la carga administrativa repetitiva, lo que les permitirá destinar más recursos a las actividades centrales del negocio , es decir, a las que efectivamente generan valor.

Seguridad, flexibilidad y acompañamiento, los pilares

La propuesta del Banco Credicoop se sostiene en tres pilares. En primer lugar, la seguridad de las conexiones que permiten proteger la información de cada operación. En segunda instancia la flexibilidad para adaptar la integración a las necesidades y al sistema de cada empresa. Por último, en el acompañamiento del banco a la empresa durante todo el proceso de implementación, con asesoramiento desde el inicio hasta la puesta en marcha.

Un punto distintivo es que el banco no cobrará comisiones adicionales por el uso del nuevo servicio. Para la entidad cooperativa, se trata de un nuevo canal para acercar sus productos y, en línea con su perfil, una forma de afianzar el vínculo con las empresas asociadas ofreciéndoles soluciones financieras al menor costo posible.

El vínculo con las empresas, en el centro

“Somos un banco que promueve fuertemente el vínculo con las empresas asociadas. Integrarnos directamente a sus sistemas de gestión es la forma más concreta de estar presentes en su día a día: dejamos de ser un proveedor de servicios para convertirnos en un socio que acompaña su operatoria y la hace más simple”, sostuvo Sergio Clur, subgerente general comercial de Banco Credicoop.

En paralelo, la entidad también avanza en acuerdos con los principales proveedores de software de gestión y plataformas administrativas más utilizadas por las PyMEs. El objetivo del banco es ofrecer esta solución de manera integrada, sin importar que sistema utilice cada empresa. Según indican desde la cooperativa, la meta es que cualquier PyME pueda acceder a los servicios financieros directamente desde la herramienta que ya utiliza en su operatoria diaria.