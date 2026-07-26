Javier Milei dio un duro diagnóstico sobre la inflación, cargó contra el BCRA y propuso cinco cambios para blindar la economía

A través de una columna publicada en un diario este domingo, el Presidente volvió a cuestionar el rol histórico del Banco Central. Además defendió un esquema que busca impedir el financiamiento monetario del Estado.

El presidente Javier Milei publicó este domingo una extensa columna de opinión en la que profundizó su visión sobre el origen de la inflación en la Argentina y defendió una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) . El mandatario sostuvo que la entidad es responsable del deterioro del peso desde su creación en 1935 y aseguró que el país necesita un nuevo marco institucional para impedir que la política vuelva a financiar el gasto público con emisión monetaria.

A lo largo del texto, Milei insistió en que la inflación "es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario" y volvió a cuestionar el uso del Banco Central como herramienta para financiar al Estado. Incluso planteó que el debate de fondo es si el BCRA debería existir y, en caso de mantenerse, bajo qué reglas debería funcionar.

En una columna publicada en el diario Clarín, el Presidente repasó la evolución de la inflación argentina desde la creación del Banco Central, criticó la reforma de la Carta Orgánica de 2012 durante el kirchnerismo y cuestionó que la entidad haya tenido múltiples objetivos, como promover el empleo, el desarrollo económico o la equidad social, además de preservar la estabilidad monetaria.

En uno de los pasajes más contundentes de su columna, Javier Milei aseguró que la reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca "poner fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia" . El Presidente atribuyó ese período a la utilización del BCRA como herramienta para financiar el gasto público mediante la emisión monetaria y sostuvo que esa práctica fue la principal causa de la inflación crónica que atravesó la Argentina desde la creación de la entidad en 1935.

Javier Milei y Demián Reidel publicaron un trabajo que busca darle sustento formal a la agenda de desregulación y a la llamada cultura del trabajo.

Según Milei, el nuevo marco normativo, junto con las reglas de déficit cero, el mecanismo de "shutdown", una nueva ley de mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros, permitirá impedir que futuros gobiernos vuelvan a recurrir a la emisión para cubrir desequilibrios fiscales. En ese sentido, planteó que la reforma busca establecer límites institucionales permanentes para evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado con fines políticos y aseguró que ese cambio marcará el fin de "91 años de saqueo" y el inicio de una etapa de estabilidad monetaria.

BCRA, la obsesión de Milei.

Las cinco propuestas de Milei para reformar el Banco Central

En el tramo final de su columna, el jefe de Estado detalló cinco modificaciones que busca incorporar a la nueva Carta Orgánica del Banco Central.

1. Un único objetivo: preservar el valor de la moneda

La primera propuesta elimina los múltiples objetivos asignados al BCRA y establece que su única misión será preservar el valor de la moneda. Según Milei, esa modificación reconoce que la inflación tiene un origen exclusivamente monetario.

2. Prohibición absoluta de financiar al Estado

El segundo cambio apunta a impedir que el Banco Central financie al Tesoro nacional, las provincias o los municipios. También prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario, con el objetivo de evitar la emisión para cubrir déficit fiscales.

3. Mayor independencia del presidente del BCRA

La tercera reforma busca fortalecer la autonomía de las autoridades del Banco Central. Si bien el mecanismo de designación no cambiaría, la remoción del presidente y del directorio requeriría una mayoría agravada de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

4. Limitar el uso de las ganancias del Banco Central

Milei también propone restringir el giro de utilidades al Tesoro. Los resultados derivados de la valorización de activos pasarían a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias provenientes de la administración de la cartera solo podrían destinarse a cancelar deuda pública.

5. Derogar los cambios incorporados en 2012

Como último punto, el Presidente plantea eliminar las modificaciones introducidas en la reforma de la Carta Orgánica de 2012, entre ellas el esquema de Letras Intransferibles utilizado para financiar al Estado con reservas internacionales.

La hoja de ruta económica de Milei

Milei sostuvo que la reforma del Banco Central deberá complementarse con otras iniciativas ya anunciadas por el Gobierno, entre ellas el equilibrio fiscal permanente ("déficit cero"), un mecanismo de "shutdown" para limitar el gasto público, una nueva ley de mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros.

En el cierre de su columna, el Presidente afirmó que ese paquete de reformas permitirá terminar con "91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia", al tiempo que reiteró que el objetivo de su administración es consolidar un esquema institucional que impida el regreso de la emisión monetaria para financiar al Estado.