Deuda: Economía busca renovar unos $8,4 billones tras despejar vencimientos de una letra atada al dólar Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









Este lunes, el Tesoro dará a conocer el menú de bonos para el segundo llamado de julio. Se espera que haya una nueva emisión del Bonar 2029 (AO29) y que se siga profundizando la estrategia de estirar plazos.

Economía presenta el lunes el menú de bonos para la licitación del miércoles.

Luego del buen resultado de la licitación de deuda del mes en la que tuvo un rollover del 183%, el Ministerio de Economía tiene que renovar vencimientos por $8,4 billones. Este lunes, el Palacio de Hacienda dará a conocer el menú de bonos que ofrecerá a los inversores. En principio, el mercado espera que se mantenga la política de privilegiar la extensión de los plazos de vencimiento a la tasa más baja posible.

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El contexto para el próximo llamado es favorable, ya que la calificadora Moody's elevó la nota de los bonos argentinos a B3 y cambió la perspectiva de estable a positiva, lo que genera una mejora en el clima del mercado.

"La mejora adquiere especial relevancia porque deja alineadas a las tres principales calificadoras internacionales en un mismo escalón crediticio, algo que no ocurría desde hace más de una década y que podría facilitar el ingreso gradual de nuevos inversores institucionales", señaló el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC).

El reporte indica, además, que "en el mercado cambiario predominó la estabilidad" durante la última semana, mientras que el Banco Central continuó interviniendo con compras de divisas en el mercado oficial, aunque a un ritmo considerablemente menor al registrado durante la semana previa".

El canje de Lelink alivió los vencimientos de corto plazo En ese marco, el Tesoro logró canjear el 45% de un vencimiento de Letras vinculadas al dólar (Lelink) que vencen a fin de mes por el equivalente a u$s4.000 millones. Con esa operación e intervenciones en el mercado de futuros, el Gobierno busca evitar mayor presión sobre el precio de la divisa que suele producirse cada vez que hay vencimientos de Lelink.

Se trata de la LELINK D31L6, por un total de u$s4.098 millones, con vencimiento el 31 de julio de 2026. Se recibieron 315 ofertas por un total de u$s2.087 millones y la adjudicación efectiva fue por u$s1.895 millones. Más del 90% de la demanda se concentró en la opción corta a agosto (D31G6), trasladando una parte relevante de la presión financiera inmediata, mientras que el resto optó por el bono largo TZVD8, con vencimiento en diciembre de 2028. Por otro lado, se aguarda que el Ministerio de Economía incluya en la oferta de este lunes los Bonar 2029 (AO29). En el primer llamado se colocaron, en total, u$s620 millones a una tasa efectiva anual de rendimiento del 8,29%.