Tensión diplomática: Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina tras las agresiones de Javier Milei contra Lula da Silva

La Cancillería brasileña convocó a Julio Bitelli para mantener reuniones en Brasilia. Se abre un nuevo capítulo de tensión entre ambos gobiernos.

Escala la tensión diplomática entre la Argentina y Brasil por las declaraciones de Milei contra Lula.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó a consultas al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli , luego del exabrupto del presidente Javier Milei durante la convención nacional del Partido Liberal (PL) realizada este sábado en San Pablo. El diplomático viajará a su país en las próximas horas para mantener reuniones con autoridades del Planalto.

De acuerdo a O Globo, la decisión fue tomada por el canciller brasileño Mauro Vieira mientras regresaba de una gira por Asia. Según trascendió, Vieira tomó conocimiento de los dichos de Milei durante el vuelo de regreso y resolvió convocar al embajador para analizar la situación. El ministro arribó a Brasilia el domingo por la mañana.

Durante el encuentro partidario del PL, Milei realizó fuertes críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y cuestionó también al ministro Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF). En su discurso, el mandatario argentino expresó su respaldo al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como alternativa para enfrentar al actual gobierno brasileño.

“Creo que solo Flávio puede detener a Lula y lograr un cambio real para todos los brasileños”, afirmó Milei ante dirigentes del Partido Liberal. Además, sostuvo que el senador es la persona indicada para combatir “a las organizaciones criminales y al narcotráfico”.

El presidente argentino también apuntó contra Alexandre de Moraes, luego de que el magistrado le prohibiera visitar a Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario en Brasilia. Las declaraciones generaron malestar en el gobierno brasileño y llevaron a Itamaraty a tomar la decisión de llamar a consultas a su representante diplomático en Argentina.

Dura respuesta desde Brasil a Milei: "Es inadmisible"

La participación de Javier Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro provocó una dura reacción del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de un comunicado firmado por su presidente, Edinho Silva, el espacio calificó de “inadmisibles” las expresiones del jefe de Estado argentino y lo acusó de dirigirse de manera irrespetuosa contra las autoridades y las instituciones de Brasil.

“Brasil es un país democrático y soberano. Nuestra democracia admite el debate de ideas, en el que las posiciones contradictorias pueden y deben alimentar las discusiones sobre el futuro del país”, comenzó el documento difundido tras el acto realizado en San Pablo.

Milei, durante su discurso en San Pablo ayer. Presidencia

El PT aclaró que ninguna autoridad brasileña está exenta de cuestionamientos, pero remarcó que estos deben formularse “de la manera y en el momento adecuados”. “Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos”, sostuvo.

Edinho Silva profundizó las críticas y afirmó que la conducta de Milei no resultaba sorpresiva. “No son pocas las situaciones recientes en las que demostró no estar a la altura del cargo que ocupa”, expresó.

“El actual ocupante de la Casa Rosada habría utilizado mejor su tiempo y los recursos de los contribuyentes argentinos si hubiera aprovechado el día para trabajar y resolver los problemas de su país”, agregó. Pese al enfrentamiento, cerró el comunicado al señalar que la Argentina es una nación amiga y que cuenta con “un pueblo excepcional”.