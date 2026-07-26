Un ayudante de Scaloni rompió el silencio sobre las sospechas tras la final entre Argentina y España + Agregar ámbito en









Matías Manna aseguró que el resultado se explicó por lo ocurrido dentro de la cancha y descartó cualquier irregularidad.

Lionel Scaloni.

Las versiones que circularon en redes sociales tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 sumaron una nueva respuesta desde el cuerpo técnico. Esta vez fue Matías Manna, analista de videos del equipo, quien descartó cualquier irregularidad y aseguró que el resultado se explicó únicamente por lo ocurrido dentro de la cancha.

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En una entrevista con el programa Vuelta y media, de Urbana Play, Manna rechazó las especulaciones que surgieron luego de la derrota por 1 a 0 en el tiempo suplementario, alimentadas por imágenes del vestuario argentino y la arenga de Lionel Messi antes del partido. "Son cosas que pasan cuando uno pierde, a lo mejor, o sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta. Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante", afirmó.

De esta manera, el integrante del cuerpo técnico se sumó a las declaraciones de Lionel Scaloni, Roberto Ayala y los futbolistas del plantel, quienes también habían negado que existiera algún hecho fuera de lo deportivo que influyera en el desenlace del encuentro.

Durante la entrevista, Manna también hizo una autocrítica sobre el rendimiento del equipo y reconoció el mérito del rival. "Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar. España fue muy superior", sostuvo.

En la misma línea, agregó: "Fueron superiores durante el partido, pero Argentina puede hacerlo. Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así".

Matías Manna habló sobre las versiones que circularon en redes sociales tras la derrota de la Selección argentina ante España. @tatografias Las dudas sobre la continuidad de Scaloni en la Selección Además, destacó el trabajo realizado por el grupo durante todo el proceso mundialista. "Agradecido por todo lo que fue, cómo salió. La forma de agradecer es intentar trabajar al máximo, y creo que todos los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Scaloni lo hicimos de esa manera, y los jugadores han formado un grupo maravilloso", expresó. La caída en la final también reavivó las dudas sobre el futuro de Scaloni al frente de la Selección argentina. Días atrás, el entrenador reconoció que, tras un torneo de esa magnitud, es habitual replantearse la continuidad. "Yo creo que son cosas que después de un torneo así son normales, son cosas que uno puede decir, se replantea", señaló. Sin embargo, el técnico remarcó que lo más importante es el vínculo construido entre el equipo y los hinchas: "Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es esta unión, esta conexión". Manna integra el cuerpo técnico de la Selección desde hace varios años y el Mundial 2026 marcó su quinta participación en una Copa del Mundo. Anteriormente estuvo presente en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 con Argentina, además de haber formado parte del seleccionado de Chile durante los ciclos de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.