"Javier Milei muere con las botas puestas": se profundiza la crisis del empleo, pero el Gobierno insiste en que no cambiará

Javier Milei y Demián Reidel publicaron un trabajo que busca darle sustento formal a la agenda de desregulación y a la llamada cultura del trabajo.

Las filas en la Expo Empleo de Almagro son apenas un reflejo de la dura realidad que vive el mercado laboral en Argentina . Desde que asumió Javier Milei se perdieron casi 330.000 puestos de trabajo en el sector formal - según datos de la Secretaría de Trabajo - y los datos adelantados de mayo anticipan una nueva caída. A casi un año de las elecciones presidenciales, se multiplican los conflictos: en el sector textil, en la producción de caucho, en la actividad avícola y en las fábricas de maquinaria agrícola más reconocidas. Sin embargo, el Gobierno no activará políticas para reanimar la microeconomía . En la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei no cambiará y "morirá con las botas puestas".

Lo que se vio en la Ciudad de Buenos Aires el jueves pasado está lejos de ser una excepción. Por el contrario, se parece más a una figurita repetida de esta época: cientos o miles de personas que se amontonan ante la posibilidad de obtener un trabajo registrado. De hecho, pocas horas después se vivió una situación similar en La Plata, cuando un local de ropa deportiva ubicado en la calle 12 entre 59 y 60 comunicó una búsqueda.

¿Son casos aislados? Los datos dicen lo contrario. Desde noviembre de 2023 perdieron su trabajo 329.667 asalariados, el empleo formal lleva 12 meses consecutivos de caída y solo en abril hubo una merma de 12.000 puestos en el sector privado registrado , según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las perspectivas para mayo no son buenas: según la Encuesta de Indicadores Laborales, se habría dado un nuevo retroceso que extendería la racha negativa.

Con el Mundial de Fútbol terminado, la conflictividad volverá a tomar volumen en la agenda informativa. Por citar algunos casos: la UOM rechaza la propuesta de Metalflor de despedir el 65% del personal, los trabajadores de Granja Tres Arroyos lanzaron un fondo de huelga para sostener las medidas de fuerza, peligran cincuenta empleos en una textil que fabricaba para dos marcas deportivas y otros doscientos empleos se perderían en el sector del caucho como efecto secundario del cierre de FATE.

El desacople entre el Producto Bruto Interno (PBI) y el consumo masivo es cada vez más notable. El primero está unos nueve puntos porcentuales arriba de los niveles de noviembre de 2023, mientras que el segundo muestra un deterioro de 16 puntos porcentuales, según datos de Moiguer. ¿A ningún funcionario del Gobierno le inquieta la situación?

Javier Milei "muere con las botas puestas"

En el Gobierno son conscientes de la divergencia que hay entre sectores que crecen pero son poco representativos en términos de empleo y otros que caen y tienen mucha más vinculación con la vida cotidiana del grueso de los trabajadores argentinos. Sin embargo, advierten que no habrá grandes cambios en la línea oficial de cara al proceso electoral.

"No hay que esperar un plan platita ni nada parecido. El tuit que puso el Presidente cuando la Selección perdió la final del Mundial me parece bastante representativo de su mirada: hasta el final y con las botas puestas. No habrá grandes cambios", dijo una alta fuente de la Casa Rosada a este medio.

En la mirada de Milei persiste la creencia de que en algún momento "el orden macro" derramará sobre los sectores que todavía no perciben la mejora. Además, creen que un acuerdo con los gobernadores podría disipar el riesgo político, blindar las reformas y acelerar el crecimiento económico.

La única excepción a esta lectura aparece en la infraestructura, donde el oficialismo apuesta a que la construcción pueda amortiguar parte del deterioro laboral sin alterar el rumbo económico.

Una ficha a la construcción y la obra pública

La carcasa ideológica deteriora las chances de reelección del Gobierno. El último trabajo de Tres Punto Zero muestra una nueva caída en la imagen del oficialismo. Un 52,2% de los encuestados dijo tener una evaluación "muy mala" de la gestión del Gobierno. Este dato, que coincide con el de otros estudios, deja a Milei en una muy mala posición en caso de una segunda vuelta. Quizás de allí venga el apuro por eliminar las primarias.

Casi todos los encuestadores emparentan mucho más ese deterioro con la caída de ingresos y el enfriamiento del consumo que con las causas de presunta corrupción o escándalos políticos. Por eso, hay quienes en el Gobierno pujan por dar herramientas para reactivar sectores clave.

Tal como anticipó Ámbito la semana pasada, hay expectativa por la transferencia de obras a las provincias. Tal vez por eso se armó una puesta en escena que incluyó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Economía, Luis Caputo; y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para comunicar el traspaso de una ruta a la provincia.

En ese contexto, el vocero presidencial dijo que el dólar puede llegar a $1.800 en los próximos meses. Justo cuando la estabilidad cambiaria es uno de los elementos que más le valora el electorado al Gobierno. Aun así, para la Casa Rosada las chances de un Milei 2027 siguen intactas. "Por lo que hay enfrente", dicen una y otra vez.