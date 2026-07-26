Peter Lamelas ratificó menos aranceles de EEUU para Argentina: "Donald Trump se siente amigo del pueblo argentino"

El embajador de Estados Unidos en la Argentina explicó por qué el gobierno de Milei logró pagar menos aranceles y Brasil deberá cargar con más tributos en el comercio exterior.

Peter Lamelas, el embajador de EEUU en Argentina, habló de los aranceles en su participación en La Rural.

La Argentina quedó posicionada con el tratamiento arancelario más favorable dentro del nuevo esquema comercial impulsado por Estados Unidos. Según Peter Lamelas , embajador estadounidense en Buenos Aires, el vínculo cercano entre ambos países es un factor clave en la decisión de Donald Trump para aplicar menos tasas a los productos locales, tal como afirmó este domingo en La Rural, durante el discurso de Javier Milei por la 138° de la Exposición Ganadera en Palermo.

"Donald Trump bajó los aranceles a Argentina porque él se siente amigo del pueblo argentino" , dijo Lamelas a la prensa, al salir del evento del campo, en medio de otros funcionarios y líderes que participaron de la jornada.

La administración de Donald Trump mantuvo para el país un arancel del 10% sobre la mayoría de las exportaciones, el nivel mínimo aplicado por Washington, mientras que otros socios comerciales enfrentan una tasa superior del 12,5%.

La decisión representa una ventaja relativa para los exportadores argentinos, que conservarán una menor barrera de acceso al mercado estadounidense en comparación con otros países. " Queremos finalizar las diferentes partes del del acuerdo que tenemos. Hay dos o tres otros asuntos que hay que finalizar, pero nosotros estamos apoyando eso, apoyando el menos aranceles para el pueblo argentino" , agregó Lamelas.

Según destacaron desde el Gobierno y entidades empresarias, el nuevo escenario abre oportunidades para ampliar ventas externas, especialmente en sectores donde Argentina compite con proveedores internacionales alcanzados por mayores cargas.

Trump revolucionó al mundo con la imposición de aranceles.

En tanto, el embajador de Estados Unidos remarcó que "Brasil está por otro camino", justificando de esa forma que el país vecino paga más aranceles que Argentina, en medio del conflicto diplomático entre Buenos Aires y Brasilia, tras las declaraciones de Milei contra su par Lula da Silva.

El esquema se da en el marco de la nueva política arancelaria de Washington, que busca establecer restricciones comerciales bajo argumentos vinculados a prácticas de competencia desleal y trabajo forzoso. Dentro de ese paquete, Argentina logró mantener la tasa más baja y conservar excepciones negociadas previamente para determinados productos, lo que limita el impacto sobre parte de sus exportaciones.

Desde la Casa Rosada señalaron que el vínculo político entre Javier Milei y Donald Trump fue un factor clave para alcanzar este tratamiento diferencial, mientras que el embajador estadounidense Peter Lamelas destacó que el presidente norteamericano mantiene una relación cercana con Argentina y que ambos países avanzan en la consolidación de un acuerdo comercial.

El nuevo escenario también marca una diferencia con Brasil, que quedó expuesto a una relación más tensa con Washington y enfrenta mayores desafíos comerciales. Para Argentina, el menor arancel representa una oportunidad para mejorar su competitividad externa, aunque el impacto final dependerá de la evolución del acuerdo bilateral y de la capacidad de las empresas locales para ampliar su presencia en el mercado estadounidense.