Javier Milei inició su agenda en Brasil y fue condecorado por el gobernador de San Pablo

El Presidente recibió la Orden de Ipiranga, la máxima condecoración honorífica. Luego, mantendrá un encuentro con el senador Flávio Bolsonaro y participará en una convención del Partido Liberal donde el hijo del expresidente profundizará su campaña como candidato para las elecciones presidenciales de Brasil.

El presidente Javier Milei inició este sábado su agenda en Brasil con una reunión a puertas cerradas junto al gobernador del estado de San Pablo , Tarcísio de Freitas, en el Palacio dos Bandeirantes. Posteriormente, el jefe de Estado participará de la convención del Partido Liberal donde Flávio Bolsonaro - hijo del expresidente Jair Bolsonaro y actual senador -, buscará fortalecer su candidatura para las próximas elecciones presidenciales brasileras.

La visita, de fuerte contenido político, busca exhibir el alineamiento del mandatario argentino con el espacio conservador brasileño y se desarrolla sin contactos con el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei llegó a la sede del gobierno paulista a las 9.45 y fue recibido por De Freitas con un abrazo antes de participar de la ceremonia de bienvenida a cargo de la guardia de honor de la Policía Militar. En el ingreso al palacio, la gobernación reemplazó la tradicional alfombra roja por una azul, un gesto con clara carga simbólica en referencia a la denominada "ola azul" que sectores de la derecha impulsan en Sudamérica.

La actividad comenzó con un encuentro privado entre ambos dirigentes en el ala residencial del edificio. Participaron de la reunión; la primera dama del Estado de San Pablo, Cristiane Freitas; el senador por Río de Janeiro, Flavio Bolsonaro; el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes; el jefe de la Asesoría Internacional del Estado, Samo Tosatti: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno, y el cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.

Durante la jornada, el gobernador paulista entregará al mandatario argentino la Medalla de la Orden de Ipiranga, la máxima distinción que concede el estado de San Pablo. El reconocimiento profundiza el acercamiento político entre ambos dirigentes: en 2024, De Freitas había otorgado la misma condecoración a Karina Milei en una ceremonia similar.

Finalizado el acto oficial, ambos participarán de la convención nacional del Partido Liberal (PL), que se desarrollará en el estadio Pacaembu. Allí también asistirán el alcalde de San Pablo, Ricardo Nunes, y el senador Flávio Bolsonaro, según informaron sus respectivas oficinas de prensa.

El Presidente Javier Milei junto al Gobernador del Estado de San Paulo, Tarcísio de Freitas, quien le otorgó la Orden de Ipiranga, la máxima condecoración honorífica paulista. pic.twitter.com/1ArmMYzY1s — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 25, 2026

La presencia de Milei en el encuentro partidario es interpretada como un respaldo político a Flávio Bolsonaro, quien busca fortalecer su precandidatura presidencial en medio de tensiones internas dentro del bolsonarismo. Antes de que Jair Bolsonaro impulsara a su hijo como heredero político, De Freitas aparecía como uno de los principales nombres de la derecha para disputar la presidencia de Brasil frente a Lula.

La agenda de internacional de Javier Milei

En su visita a Brasil, el Presidente no podrá reunirse con Jair Bolsonaro, quien permanece bajo prisión domiciliaria y tiene prohibido mantener encuentros de carácter político o electoral. Días atrás, la Justicia brasileña rechazó un pedido para autorizar una reunión entre ambos.

La visita de Milei a San Pablo se desarrolla así en un contexto de campaña electoral en Brasil y de la disputa por el liderazgo de la derecha de ese país. El mandatario argentino mantiene una relación cercana con el bolsonarismo y expresó en reiteradas oportunidades su respaldo al expresidente y a su familia.

El viaje forma parte de la estrategia internacional que impulsa el Gobierno para profundizar vínculos con dirigentes y administraciones alineadas con la derecha regional, en un escenario de persistentes diferencias políticas con Lula y de una relación bilateral atravesada por sucesivos desencuentros desde el inicio de la gestión libertaria.

En las próximas semanas, además, Milei tiene previsto asistir a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, mantener una reunión bilateral con Daniel Noboa en Ecuador y viajar a Colombia para participar de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Entre esas actividades también recorrerá el interior del país y, según pudo saber este medio, visitará Catamarca en agosto junto al gobernador Raúl Jalil para recorrer una planta de carbonato de litio.