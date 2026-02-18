El empresario desconocido que ganó casi 2 millones por día en los últimos 4 años

Apostó por un polémico negocio, pero pese a las críticas, se encarga de facturar una suma multimillonaria a diario.

Generar miles de millones de dólares tiene pocas recetas, ya que no son muchas las personas que consiguen semejantes ganancias en un periodo de tiempo tan corto como este protagonista. Apostó en el momento y lugar indicado, para convertir una plataforma muy conocida en lo que es hoy en día.

Si bien algunos cuestionan la modalidad que utiliza actualmente, ya que está ligada a cierto público, a este hombre le permite ser una de las personas más acaudaladas con un proyecto que lejos está de estancarse.

Leonid Radvinsky no es un improvisado en el negocio del entretenimiento para adultos , sino un veterano que supo ver el cambio de época. Su fortuna inicial la construyó con MyFreeCams , un sitio de cámaras web que fundó años atrás y que le dio el capital necesario para buscar nuevas oportunidades de inversión.

Este hombre de negocios está detrás de la plataforma de suscripción para creadores de contenidos.

Con ese dinero en mano, en 2018 decidió comprar la totalidad de OnlyFans a la familia Stokely, sus creadores originales, por una cifra cercana a los 30 millones de dólares . En ese momento, el sitio era mucho más pequeño, pero Radvinsky apostó a masificar el modelo de negocio donde los creadores se quedan con el 80% de las suscripciones y la plataforma retiene el 20% restante.

La jugada fue perfecta: bajo su control, y ayudado por el aislamiento de la pandemia, el sitio explotó en usuarios y facturación. Al ser el único accionista de la empresa matriz, Fenix International , Radvinsky tiene derecho legal a cobrar la totalidad de los dividendos que genera la compañía.

Los balances financieros presentados en el Reino Unido revelan la magnitud de estas ganancias. En los últimos cuatro años, la empresa le pagó a su dueño 1.8 mil millones de dólares en concepto de dividendos, lo que al promediarse da una ganancia personal de casi 2 millones por día.

El patrimonio de Leonid Radvinsky

Actualmente, el patrimonio neto de Leonid Radvinsky se estima en 7 mil millones de dólares, según distintos medios especializados en el tema. Esto se debe principalmente a sus ingresos como dueño de OnlyFans, la plataforma de suscripción paga centrada en el contenido hecho por los creadores.

Si bien hoy es el que más provecho le saca a OF, también existen rumores de que podría desprenderse de la misma. Se hablan de ofertas que superan por mucho su fortuna personal, de 8 mil millones de dólares, pero estos son rumores que hasta ahora están lejos de confirmarse.