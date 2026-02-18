El misterio de la empresaria que tiene una fortuna de 80 mil millones de dólares y nadie reconoce + Seguir en









Aunque su nombre no suele circular en redes, su fortuna de miles de millones la ubicó entre las personas más ricas del planeta.

Una figura de bajo perfil que logró ubicarse entre las personas más ricas del mundo sin convertirse en un nombre popular. Ekos

En tiempos de redes, la fama suele caminar pegada a los millones. Sin embargo, existe el fenómeno del “lujo silencioso”: riqueza enorme, perfil bajísimo y casi ninguna exposición. Ese contraste alimenta una curiosidad difícil de apagar, sobre todo cuando la fortuna se mueve en cifras que parecen de ficción.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese terreno aparece Julia Flesher Koch, una empresaria y filántropa de Estados Unidos que quedó entre las personas más ricas del planeta, pero lejos del foco cotidiano. Su historia mezcla moda, alta sociedad y un salto patrimonial que la ubicó en una liga donde la mayoría de los nombres resultan familiares… menos el de ella.

Julia Flesher Koch 33 Su nombre quedó asociado a cifras de millones que la posicionaron entre las mayores fortunas del mundo. Foto: Image Collect/Globe Photos La historia de Julia Flesher Koch y cómo se convirtió en millonaria Julia Margaret Flesher nació en Iowa y creció entre mudanzas familiares que la llevaron a Arkansas. Desde chica mostró interés por la moda y, ya de adulta, se instaló en Nueva York para abrirse camino en ese mundo.

En la ciudad trabajó junto al diseñador Adolfo, en un ambiente marcado por la exigencia y los códigos de la élite. Ese recorrido le dio oficio, contactos y una puerta de entrada a un círculo social donde los apellidos pesaban tanto como la billetera.

A principios de los 90 conoció a David Koch y, con el tiempo, se casó con él. La relación la ubicó en la órbita de Koch Industries, una de las empresas privadas más grandes del país, y la conectó con una agenda intensa de eventos, donaciones y vida pública.

Tras la muerte de su esposo en 2019, heredó una porción decisiva de esa fortuna y pasó a integrar el grupo de las grandes multimillonarias del mundo. Aun así, eligió una exposición limitada: priorizó la familia, sostuvo el trabajo filantrópico y dejó que los números hablaran por ella. Miles de millones: el patrimonio de Julia Flesher Koch Su riqueza se asocia, principalmente, a la participación que heredó en Koch Industries, con negocios vinculados a energía, química y consumo. A la vez, su influencia se expandió con inversiones que la acercaron al deporte profesional y a la escena cultural neoyorquina. En los últimos años, sumó movimientos que reforzaron su peso financiero: participaciones en BSE Global (grupo detrás de los Brooklyn Nets y el Barclays Center) y un acuerdo para ingresar como accionista minoritaria de los New York Giants de la NFL. En paralelo, mantuvo una cartera inmobiliaria de alto valor en plazas exclusivas, sin convertir su vida en un espectáculo por su acaudalada fortuna de 81 mil millones de dólares.

Temas Millones