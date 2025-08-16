El invento que elimina millones de bacterias en minutos y lo podés llevar en tu bolsillo







Este aparato tiene una gran eficiencia, ya que es capaz de eliminar millones de bacterias y gracias a su práctico diseño lo podes llevar en tu bolsillo.

La exposición constante a superficies contaminadas aumenta el riesgo de entrar en contacto con millones de bacterias en la vida diaria. Frente a este problema, la tecnología ofrece alternativas cada vez más compactas y eficientes para mantener la limpieza incluso fuera de casa.

Entre las últimas novedades destaca un accesorio que cabe en el bolsillo y promete desinfectar en pocos minutos. Su propuesta combina practicidad y rapidez, dos cualidades clave para quienes necesitan una solución confiable y fácil de usar en cualquier momento.

Puribar-26-scaled Este innovador aparato elimina millones de bacterias. Zhiyun PuriBar: qué es y cómo funciona el accesorio perfecto para una desinfección portátil El Zhiyun PuriBar es un dispositivo portátil que utiliza luz ultravioleta para neutralizar bacterias y virus en objetos cotidianos, como teléfonos, llaves, carteras o controles remotos. Su diseño compacto permite transportarlo fácilmente en mochilas, bolsillos o carteras, ofreciendo la ventaja de poder desinfectar cualquier superficie en cualquier momento.

El funcionamiento es sencillo: solo hay que encender el PuriBar, pasar la barra sobre la superficie y dejar que la luz ultravioleta haga efecto. Según los fabricantes, el dispositivo puede eliminar millones de bacterias en minutos, proporcionando una limpieza rápida y efectiva sin el uso de productos químicos.

En cuanto a la autonomía, el PuriBar se recarga mediante USB y cada carga permite varias sesiones de desinfección antes de necesitar una nueva carga. Esto lo hace ideal tanto para uso diario en casa como para llevar de viaje o a la oficina, donde el acceso a la limpieza constante puede ser limitado.

El dispositivo tiene un valor aproximado de 49 dólares y se puede adquirir directamente en la tienda oficial de Zhiyun o a través de distribuidores internacionales que realizan envíos a Argentina. También está disponible en algunas plataformas de comercio electrónico locales, aunque es recomendable verificar disponibilidad y costos de envío antes de comprar.

