El invento que elimina millones de bacterias en minutos y lo podés llevar en tu bolsillo

La exposición constante a superficies contaminadas aumenta el riesgo de entrar en contacto con millones de bacterias en la vida diaria. Frente a este problema, la tecnología ofrece alternativas cada vez más compactas y eficientes para mantener la limpieza incluso fuera de casa.
Entre las últimas novedades destaca un accesorio que cabe en el bolsillo y promete desinfectar en pocos minutos. Su propuesta combina practicidad y rapidez, dos cualidades clave para quienes necesitan una solución confiable y fácil de usar en cualquier momento.
Zhiyun PuriBar: qué es y cómo funciona el accesorio perfecto para una desinfección portátil
El Zhiyun PuriBar es un dispositivo portátil que utiliza luz ultravioleta para neutralizar bacterias y virus en objetos cotidianos, como teléfonos, llaves, carteras o controles remotos. Su diseño compacto permite transportarlo fácilmente en mochilas, bolsillos o carteras, ofreciendo la ventaja de poder desinfectar cualquier superficie en cualquier momento.
El funcionamiento es sencillo: solo hay que encender el PuriBar, pasar la barra sobre la superficie y dejar que la luz ultravioleta haga efecto. Según los fabricantes, el dispositivo puede eliminar millones de bacterias en minutos, proporcionando una limpieza rápida y efectiva sin el uso de productos químicos.
En cuanto a la autonomía, el PuriBar se recarga mediante USB y cada carga permite varias sesiones de desinfección antes de necesitar una nueva carga. Esto lo hace ideal tanto para uso diario en casa como para llevar de viaje o a la oficina, donde el acceso a la limpieza constante puede ser limitado.
El dispositivo tiene un valor aproximado de 49 dólares y se puede adquirir directamente en la tienda oficial de Zhiyun o a través de distribuidores internacionales que realizan envíos a Argentina. También está disponible en algunas plataformas de comercio electrónico locales, aunque es recomendable verificar disponibilidad y costos de envío antes de comprar.
