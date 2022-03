Por sexto año consecutivo, Supervielle acompaña a estudiantes a través de Fundación Anpuy

Andrea Cruz fue una de las estudiantes apadrinadas por Supervielle, oriunda del paraje Campo de Totoral, completó sus estudios secundarios en una escuela rural e inició su carrera universitaria como traductora de francés. Gracias al programa, obtuvo una beca de 7 meses para estudiar el idioma en Toulouse, Francia y busca transmitir un mensaje inspirador para los jóvenes “la carrera me dio muchas oportunidades y experiencias, me costó, pero a aquellos chicos que estén soñando y tengan miedo de continuar con sus estudios y cumplir una meta, les digo que sigan para adelante y no se rindan porque los obstáculos enseñan, ¡continúen!”.

Otra de las estudiantes becadas es Libia Sosa, egresada de la carrera de Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Salta y con una nota de 10 en su tesis. Libia es la primera de su familia, compuesta por su madre y sus 7 hermanos, en acceder a educación universitaria, objetivo que logró gracias al acompañamiento de Fundación Anpuy y al padrinazgo brindado por Supervielle.

“Conocer los testimonios de los estudiantes que logran cumplir sus metas y sueños gracias al trabajo de Anpuy y el apoyo que brindamos desde Supervielle, nos llena de alegría y renueva constantemente nuestro compromiso con la fundación” expresó Verónica de los Heros, Jefe de Sustentabilidad de Grupo Supervielle, y agregó “este tipo de oportunidades materializa nuestro propósito de transformar el futuro a través de la educación, herramienta clave para cortar con el círculo de la pobreza”.

Como complemento al aporte institucional, los clientes de la entidad bancaria también pueden donar ya que, Fundación Anpuy se encuentra en la sección de canjes solidarios de Club Supervielle, donde es posible intercambiar puntos por horas docentes, kits escolares, mochilas completas o becas escolares, de esta forma, clientes y colaboradores tienen la oportunidad de realizar su aporte para ayudar a jóvenes en situación vulnerable a mejorar su calidad de vida a través de la educación.