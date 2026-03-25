Estudiantes de La Plata fue Inhibido por la FIFA: no podrá incorporar jugadores por una deuda pendiete + Seguir en









La sanción rige desde marzo de 2026 y se extendería por tres mercados de pases. El conflicto estaría vinculado al pase de Facundo Farías y tendría como acreedor a Inter Miami.

Estudiantes de La Plata quedó formalmente inhibido por la FIFA. Twitter

Estudiantes de La Plata quedó formalmente inhibido por la FIFA y no podrá inscribir nuevos jugadores debido a una deuda pendiente. La sanción rige desde el 16 de marzo de 2026 y, en principio, se extenderá durante tres mercados de pases, una situación que impacta de lleno en la planificación deportiva del club.

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Según trascendió, el conflicto tiene su origen en un incumplimiento económico que estaría relacionado con la llegada de Facundo Farías proveniente del Inter Miami a comienzos de 2025. El "Pincha" adquirió el 70% del pase del futbolista por un monto cercano a los 4.500.000 dólares. Además, en aquella operación también intervino el empresario Foster Gillett

De esta manera, el club estadounidense llevó el caso ante los organismos correspondientes. Frente a este tipo de disputas, la FIFA aplica una sanción estándar: la inhibición para incorporar futbolistas hasta que la deuda sea saldada o se alcance un acuerdo entre las partes.

veron estudiantes.jpg El "Pincha" no podrá inscribir nuevos jugadores por una deuda pendiente. @EdelpOficial Desde la dirigencia del club confirmaron que la sanción ya figura en el sistema internacional y aseguraron que trabajan contrarreloj para resolver el conflicto. La intención es levantar la inhibición antes del próximo mercado de pases, previsto dentro de unos tres meses, y así evitar complicaciones en el armado del plantel.

Por lo tanto, para dejar sin efecto la inhibición, el club deberá saldar la deuda o alcanzar un acuerdo con la parte acreedora. En ese sentido, las próximas semanas serán clave para encaminar una solución que evite mayores complicaciones.

Qué es la “Lista de Prohibición de Registro” de FIFA La FIFA utiliza esta herramienta como mecanismo de control y transparencia dentro del sistema de transferencias. Se trata de un listado público que detalla qué clubes tienen prohibido inscribir futbolistas por infracciones reglamentarias o económicas. Desde el organismo explicaron que este sistema: Garantiza el cumplimiento de obligaciones contractuales

Brinda información a clubes, federaciones y agentes

Refuerza la transparencia en el mercado de pases En definitiva, es una herramienta clave para ordenar el funcionamiento del fútbol global y evitar irregularidades.

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