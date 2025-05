Hot Sale 2025: bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos de hasta 50% y cuotas sin interés

En tanto del 15 al 18 de mayo, con Tarjetas de Crédito Macro se podrá seguir comprando en Macro Premia en hasta 18 cuotas sin interés. Para más información hay que Ingresar a https://macropremia.com.ar/

Banco Credicoop

-12 al 16 de mayo: hasta 30% de ahorro y 9 cuotas sin interés en tiendas virtuales de comercios adheridos con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO.

Turismo Cabal: 12 cuotas sin interés en destinos nacionales o 1 pago con 15% de ahorro, tope $100.000 por usuario, tarjetas Cabal Credicoop

Essen: hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Credicoop; PSA: hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas Cabal Credicoop; Frávega: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados con tarjetas Cabal Credicoop

-12 al 14 de mayo:

Aerolíneas Argentinas: 9 cuotas sin interés con tarjetas Cabal Credicoop; Tiendamia: 15% de ahorro, con tope $40.000 por usuario con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO.

Especial Shoppings: jueves 15 y viernes 16 en shoppings adheridos: 20% de ahorro sin tope de reintegro, con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO.

Especial combustible, con tarjetas Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO:

-Viernes 16: hasta 20% de ahorro en cualquier estación de servicio con tope hasta $6.000 por usuario. -Sábado 17 y domingo 18: 10% de ahorro en estaciones Voy con tope $10.000 por usuario.

-Especial Supermercados: con tarjetas Cabal Credicoop a través de App Banca Credicoop o MODO:

Coto: Lunes 12: 30% de ahorro. Tope $15.000 por semana. Presencial y virtual. Sábado 17 y domingo 18: hasta 45% de ahorro. Tope hasta $18.000 por usuario. Lunes 12: Día Online: 20% de ahorro. Tope $10.000 por usuario. Martes 13: Cooperativa Obrera: 30% de ahorro. Tope $15.000 por semana. Presencial y virtual. Jueves 15: hasta 35% de ahorro en supermercados mayoristas adheridos. Tope hasta $10.500 por usuario, por semana. Del 12 al 16: hasta 30% de ahorro en supermercados adheridos.

Banco Ciudad

Banco Ciudad se suma al Hot Sale con promociones especiales de cuotas y descuentos: ofrece promociones exclusivas para sus clientes, con hasta 18 cuotas sin interés abonando con tarjetas de crédito a través de Modo, la app Ciudad o con tarjeta física en comercios adheridos como Megatone, Casa del Audio, Start, Newsan, Bidcom, PSA (purificadores de agua) y Despegar.

Además, en Farmacity se puede acceder a un 10% de descuento y 12 cuotas sin interés (promoción exclusiva abonando online mediante Modo o Buepp).

También se destaca la posibilidad de financiar compras en hasta 18 cuotas sin interés en la Tienda Ciudad, la plataforma de e-commerce del banco.

Banco Nación

En una nueva edición de “Hot Sale" y “Hot Week”, el Banco Nación ofrecerá una amplia gama de productos en 24 cuotas sin interés a través de su plataforma “Tienda BNA+”, para las compras que se abonen exclusivamente con “MODO BNA+”.

Las ofertas del “Hot Sale” estarán disponibles del 12 al 14 de mayo y, luego, se extenderá a “Hot Week” del 15 al 18 de mayo, con un 30% de reintegro (exclusivo para quienes cobren el sueldo en la entidad) y un tope de $ 30.000 de devolución.

Cabe destacar que el tope es único, por lo cual si el cliente lo agotó en el “Hot Sale”, no tendrá otro reintegro en “Hot Week”.

Para esta campaña, se incluyen los productos de las categorías de Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Salud y Belleza; Deportes y Fitness, y Herramientas y Construcción. Asimismo, del 12 al 18 de mayo estará vigente la promoción en grandes marcas de tecnología, con hasta 18 cuotas sin interés.

Para conocer más sobre los productos y promociones, visitar el sitio web oficial www.tiendabna.com.ar.

ICBC

Llega uno de los eventos más esperados del año y el Marketplace de ICBC Mall ofrece descuentos exclusivos y cuotas sin interés para sus clientes y, ahora también, para el público en general que podrá solicitar online en ICBC MALL la tarjeta ICBC Mastercard Virtual y comprar en el momento con beneficios imperdibles.

El banco participará del Hot Sale. Los días 12, 13 y 14 de mayo los clientes podrán comprar con hasta 18 cuotas sin interés y un 10% de con 10% de reintegro automático en cuenta, a través de MODO, y envío gratis en productos seleccionados. A su vez, los días mencionados, habrá hasta 50% de reintegro en Gift Cards seleccionadas.

Extendiendo el Hot Sale, ICBC Mall se suma al HotWeek en donde los beneficios continuarán los días 15, 16, 17 y 18 de mayo, con hasta 12 cuotas sin interés en ICBC Mall y envío gratis en productos seleccionados.

Banco Galicia

El Banco Galicia anunció una propuesta con importantes descuentos y opciones de financiación para acompañar el Hot Sale 2025. Además, extenderá promociones durante la semana siguiente, en el marco de la denominada Hot Week, del 15 al 18 de mayo. Las acciones incluyen rebajas en múltiples rubros, cuotas sin interés y beneficios diferenciales según el tipo de cliente, todo bajo modalidad online y con pagos a través de QR MODO.

En el caso del Grupo Farmacity -que incluye a Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market-, los clientes Galicia accederán a un 25% de ahorro con un tope de reintegro de $10.000 y la posibilidad de financiar sus compras en hasta 3 cuotas sin interés. Este beneficio estará disponible con todas las tarjetas del banco.

A su vez, en Tienda Galicia se podrá comprar en hasta 18 cuotas sin interés, siempre de manera online y con QR MODO. Para el rubro turismo, se destacan las 9 cuotas sin interés disponibles en Despegar, mientras se esperan definiciones sobre acuerdos similares con Aerolíneas Argentinas y Almundo.

En el segmento de indumentaria, los clientes Galicia tendrán un 10% de ahorro con tope de $20.000 y hasta 6 cuotas sin interés. En tanto, los clientes de la cartera Éminent accederán a un 15% de ahorro (tope $40.000) también con financiación en 6 cuotas. Las compras deben realizarse exclusivamente online y con QR MODO, con cualquier tarjeta Galicia.

Para productos de hogar y decoración, habrá hasta 12 cuotas sin interés. En perfumerías, los clientes generales contarán con un 10% de ahorro (tope $20.000) y hasta 12 cuotas sin interés, mientras que los clientes Éminent obtendrán un 15% (tope $40.000) con el mismo plazo de financiación. En este caso, los descuentos se aplicarán únicamente si se paga con tarjetas Mastercard Galicia, aunque las cuotas estarán disponibles para todas las tarjetas.

Tras el Hot Sale, Galicia extenderá varias de estas promociones durante la denominada Hot Week, del 15 al 18 de mayo. En esos días continuará vigente la financiación de hasta 18 cuotas en Tienda Galicia y de hasta 9 cuotas sin interés en Despegar, mientras se mantiene abierta la posibilidad de sumar otras agencias.

También se sostendrán los beneficios en indumentaria, hogar y perfumería, aunque sin los descuentos diferenciales: en todos los casos se podrá financiar en hasta 6 o 12 cuotas sin interés, según el rubro, manteniendo como condición las compras online y el uso del QR MODO.

Naranja X

Naranja X se suma al Hot Sale con propuestas en múltiples rubros del 12 al 18 de mayo, ofreciendo cuotas sin interés y descuentos especiales.

Promos por rubro

Electro y tecnología: hasta 14 cuotas cero interés.

Viajes: hasta 18 cuotas cero interés.

Hogar, deco y colchonería: hasta 14 cuotas cero interés.

Supermercado: 25% OFF + 3 cuotas cero interés con Plan Z.

Indumentaria deportiva: hasta 9 cuotas cero interés.

Viajes con Naranja X

Durante toda la semana, los viajes también contarán con beneficios exclusivos:

Para recorrer Argentina, en muchas cuotas:

18 cuotas cero interés en vuelos de Aerolíneas Argentinas, Jetsmart y Flybondi.

18 cuotas cero interés en paquetes nacionales.

18 cuotas cero interés en hoteles.

Escapada al Caribe: Paquetes con hotel Bahía Príncipe All Inclusive desde $1.500.000 por persona. (válido hasta el miércoles 14/5). Se puede comprar hasta el 14 de mayo y viajar hasta el 31 de diciembre de 2025.

Y toda la semana, estos descuentos:

Hoteles: hasta 70% OFF en destinos internacionales (y hasta 50% OFF en nacionales).

Actividades: hasta 55% OFF.

Alquileres vacacionales: hasta 30% OFF.

Paquetes: hasta 25% OFF.

Paquetes Todo Resuelto (con traslados y actividades): hasta 20% OFF.

Alquiler de autos: hasta 15% OFF.

Todas las promociones y beneficios están disponibles en: naranjax.com/hot-sale

Supervielle

Supervielle lanzó Tienda Supervielle dentro de Mercado Libre, convirtiéndose en el primer banco en contar con una tienda propia dentro del e-commerce más grande de América Latina. Los clientes de Supervielle tendrán acceso directo desde la App Supervielle o desde Mercado Libre a más de 100.000 productos de diversas categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, hogar y deportes, todos con descuentos exclusivos, envío gratis a todo el país y cuotas sin interés.

Además, en el marco de Hot Sale los clientes Supervielle contarán con estos beneficios exclusivos:

En Mercado libre del 12 al 14 de Mayo Hasta 9 cuotas sin interés. Hasta 12 cuotas sin interés Clientes Idéntite Visa Black.

En Aerolíneas Argentinas y en Almundo del 12 al 18 de Mayo. Hasta 12 cuotas sin interés. Hasta 18 cuotas sin interés Idéntite Visa Black.



Reba

Durante esta semana de descuentos, Reba ofrece un beneficio exclusivo para sus clientes: 3 cuotas sin interés en Mercado Libre con la tarjeta de crédito Reba American Express del lunes 12 al miércoles 14 de mayo.

"Escuchar activamente a los usuarios y entender qué necesitan, es nuestro principal atributo, es por eso que, en esta semana de descuentos, van a poder acceder a este beneficio exclusivo con la tarjeta de crédito Reba. Consideramos que es una oportunidad para organizar las compras de forma inteligente, distribuyendo los pagos sin cotos adicionales", comentó Vanesa Di Trolio, Gerente de Desarrollo Comercial de Reba.