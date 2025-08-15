Invirtió los millones conseguidos en Hollywood para forjar una gran fortuna: la historia de Eva Mendes







Dejó las luces de las cámaras de lado después de una carrera exitosa y generó millones de dólares con su ambición empresarial.

La actríz logró forjar un imperio de millones de dólares después de su retiro.

Eva Mendes transformó su carrera en Hollywood en una base sólida para construir un negocio propio. Gracias a sus papeles en éxitos de la taquilla, acumuló ingresos que luego destinó a diversos emprendimientos estratégicos, consolidando su perfil como actriz y empresaria y asegurando que los millones obtenidos sean multiplicados.

Tras retirarse temporalmente de la actuación para enfocarse en su familia, Mendes canalizó su experiencia y capital en inversiones inteligentes. Su enfoque estuvo centrado en negocios donde pudiera supervisar directamente diseño, producción y estrategia, garantizando que cada proyecto generara rentabilidad.

Eva Mendes Su participación en la segunda entrega de Rápidos y Furiosos le generó un ingreso de millones de dólares. Buscó potenciar su patrimonio: el ascenso de Eva Mendes Eva Mendes comenzó su carrera en Hollywood a finales de los años 90, destacando primero en comedias y películas de acción, y logrando reconocimiento con producciones de alto perfil. Películas como Días de Entrenamiento, Rápidos y Furiosos 2 y Hitch le permitieron recibir honorarios de entre uno y 2.5 millones de dólares por proyecto, lo que sería la base de su capital para iniciarse en los negocios.

Durante la década siguiente consolidó su reputación, participando en roles principales y destacándose por su presencia en la pantalla. En 2014 decidió retirarse temporalmente de la actuación para enfocarse en su familia, pero lejos de Hollywood encontró la forma de generar mayores ingresos con ambición empresarial.

La fortuna de millones que ganó Eva Mendes con su visión de negocios Tras retirarse, Mendes volcó los millones obtenidos en Hollywood a distintos emprendimientos. En 2015 lanzó su línea de moda Eva by Eva Mendes, con una inversión aproximada de 500 mil dólares en diseño, producción y marketing, logrando que la marca generara ingresos anuales cercanos a los 5 millones de dólares.

Posteriormente, cofundó Circa Beauty, una línea de cosmética cruelty-free, donde supervisó cada detalle de los productos, campañas publicitarias y distribución, logrando ventas anuales estimadas en 3 millones de dólares. En 2022 adquirió participación accionaria en Skura Style, empresa de utensilios de cocina, que aportó otros 2 millones de dólares a su capital invertido. Estas inversiones estratégicas y la gestión directa de sus marcas permitieron a Mendes multiplicar los millones obtenidos en su carrera actoral y consolidar una fortuna estimada en 20 millones de dólares, mostrando cómo supo transformar su imagen y experiencia profesional en negocios exitosos.

