Revolución en Madrid por Franco Mastantuono: el plan de Xabi Alonso y la fecha de su posible debut







Fotos, autógrafos y ovaciones marcaron cada paso del volante de 18 años, que ya es considerado una de las grandes atracciones del plantel de Xabi Alonso de cara al inicio de La Liga ante Osasuna.

Mastantuono revoluciona el planeta Real Madrid

El desembarco de Franco Mastantuono en el Real Madrid no pasó inadvertido: desde su llegada a la ciudad deportiva, el juvenil argentino revolucionó a los hinchas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fotos, autógrafos y ovaciones marcaron cada paso del volante de 18 años, que ya es considerado una de las grandes atracciones del plantel de Xabi Alonso de cara al inicio de La Liga ante Osasuna. En España incluso hablan del comienzo de la “era Mastantuono”, augurando un estreno inminente con la camiseta blanca.

Según el diario AS, tras apenas tres entrenamientos en Valdebebas, el ex River dejó huella: mostró dinámica, potencia y calidad técnica, atributos que contradicen su corta experiencia. Un plan físico especial, diseñado por Ismael Camemforte, lo mantuvo en forma durante los meses previos, pese a las restricciones por su edad. Ese trabajo ahora le permite competir a la par de sus compañeros.

Revolución en Madrid por Mastantuono: el plan de Xabi Alonso y la fecha de su posible debut La conexión con Alonso fue inmediata. El propio Mastantuono contó que la llamada del DT fue clave para decidir su fichaje y que la primera charla en el predio lo hizo sentir parte del proyecto. “El grupo me recibió muy bien, con mucha calidad y ritmo. Es un privilegio entrenar con los mejores”, dijo en Real Madrid TV.

mastantuono real madrid En España incluso hablan del comienzo de la “era Mastantuono”, augurando un estreno inminente con la camiseta blanca. El contexto también juega a su favor: las lesiones de Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy liberan espacio en la rotación, y aunque su titularidad todavía parece lejana, su debut oficial en el Santiago Bernabéu está cada vez más cerca. Con el dorsal 30 en la espalda y un entorno expectante, el joven de Azul se prepara para dar su primer gran paso en el fútbol europeo.