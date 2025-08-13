Fue excluida del testamento familiar, pero creó su propio imperio de millones: la historia de Paris Hilton







Con un rol mediático que fue clave para sus negocios, logró generar su propio imperio valuado en millones de dólares.

Una decisión familiar no frenó su sueño de generar millones con su talento. Paris Hilton, conocida por brillar bajo los flashes, transformó su fama en un imperio empresarial. Su audacia demostró que podía forjar su camino sin depender de una herencia millonaria.

Con ingenio, convirtió su nombre en una marca reconocida mundialmente. Sus negocios rompieron moldes en un mundo que la subestimó por su rol mediático. Hoy, su éxito inspira a quienes buscan crear su propio estilo con esfuerzo y visión emprendedora.

Paris Hilton 2 Paris Hilton encontró en su exposición mediática la fórmula para generar millones de dólares. La polémica celebridad que creó un imperio: los negocios de Paris Hilton Paris Hilton, nacida en Nueva York, creció como heredera del imperio hotelero Hilton. Sin embargo, en 2007, su abuelo Barron Hilton decidió donar el 97% de su fortuna a la Fundación Conrad N. Hilton, lo que la dejó sin herencia significativa. Lejos de rendirse, ella capitalizó su fama como estrella de reality shows como The Simple Life para construir su propia riqueza. Desde joven, cobró hasta 250 mil dólares por apariciones en fiestas, usando su imagen para crear oportunidades.

En 2004, lanzó su primera línea de perfumes, que hoy incluye más de 25 fragancias y ha generado más de 3 mil millones de dólares en ventas. También incursionó en moda con su marca Paris Hilton Collection, que ofrece ropa, accesorios y calzado, y abrió 19 tiendas minoristas en todo el mundo. Además, ha licenciado su nombre para hoteles y productos cosméticos, generando ingresos constantes. Su visión empresarial, combinada con su habilidad para mantenerse relevante en el ambiente mediático, la convirtió en una figura clave en el marketing de influencers.

Cientos de millones: el patrimonio actual de Paris Hilton En 2025, se estima que Paris Hilton tiene un patrimonio neto estimado en 300 millones de dólares. Su riqueza proviene de sus líneas de perfumes, moda, acuerdos de licencia y apariciones públicas, que han consolidado su marca global. También ha invertido en propiedades, como su mansión en Los Ángeles, y en proyectos digitales, incluyendo colecciones de NFT.

Fuera de los negocios, Paris es DJ internacional, cobrando hasta 1 millón de dólares por sesión, y ha incursionado en la música con su álbum Paris (2006) y sencillos posteriores. Casada con Carter Reum desde 2021, madre de dos hijos, y activista contra el abuso en internados, Hilton sigue expandiendo su legado. Su fundación apoya causas sociales, demostrando que su imperio no solo es financiero, sino también de impacto cultural.

