La fábrica de cosechadoras Vassalli acumula tres meses de sueldos impagos y se agudiza el conflicto en Firmat

La empresa no se presentó en la audiencia laboral y solo envió una carta. La UOM reclama pagos urgentes y advierte que la protesta se intensificará.

En la ciudad santafesina de Firmat , la tensión en torno a Vassalli crece día a día. La fábrica de cosechadoras, que fue emblema de la industria nacional y que hace apenas un año y medio protagonizó la primera compra industrial de la era Milei, atraviesa un escenario de paro técnico y asambleas permanentes que paralizan la producción. La bronca se concentra en la falta de pagos: la empresa adeuda salarios desde julio, el medio aguinaldo y los aumentos paritarios, y todo indica que también incumplirá con agosto.

En la última audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe , la conducción empresaria volvió a dar señales de ausencia. En lugar de presentarse, envió una nota firmada por la abogada María Florencia Arietto , que acusó al gremio de medidas indebidas. La UOM Firmat , encabezada por Diego Romero, rechazó esa postura y denunció que la compañía directamente “desapareció” de la mesa de negociación, dejando a más de 280 operarios frente a un escenario crítico.

El sindicato advierte que cada trabajador acumula una deuda cercana a $3 millones , en una localidad que depende directamente del ingreso de la planta para sostener su economía. En este marco, la ausencia de la empresa en la negociación suma tensión a un conflicto que ya derivó en quema de cubiertas, retención de tareas y asambleas diarias en el acceso a la planta. Este viernes está prevista una nueva audiencia en la delegación Rosario del Ministerio, que aparece como instancia decisiva para encauzar la situación.

En paralelo, la compañía arrastra alertas financieras . Según registros del Banco Central, Vassalli suma cheques rechazados por más de $12 millones desde el año pasado, además de deudas con cargas sociales. El sindicato denuncia que los sueldos vienen pagándose en cuotas y con atrasos desde 2024, lo que generó un deterioro sostenido en el poder adquisitivo de los trabajadores.

De emblema nacional a símbolo de crisis recurrentes

Fundada en 1949 por Roque Vassalli, la empresa llegó a producir más de mil cosechadoras anuales y compitió de igual a igual con multinacionales del sector. Sin embargo, en la última década quedó atrapada en un ciclo de cierres, reaperturas y cambios de dueños.

En 2020 pasó a manos de Esteban Eskenazi y Matías Carballo, quienes administraron la firma vía un fideicomiso, pero la crisis macro y la sequía de 2023 obligaron a ponerla en venta. El traspaso finalmente se concretó en enero de 2024, cuando el empresario entrerriano Eduardo Marsó, exdueño de la avícola Las Camelias y actual titular de la metalúrgica Albace, desembolsó u$s8 millones (con un pago inicial menor al 10% y el resto a cinco años).

En ese momento, Marsó prometió una inversión de u$s4 millones para reactivar la planta y “devolverle protagonismo” en el mercado. Hoy, esas promesas chocan contra la realidad de una fábrica sin capital de trabajo, con ventas en retroceso y sin un plan productivo a la vista.

El conflicto no se explica solo por la interna de la empresa. El mercado de maquinaria agrícola arrastra caídas en la financiación, competencia creciente de equipos importados y volatilidad en la demanda. Según la Asociación de Concesionarios (Acara), en julio se patentaron apenas 53 cosechadoras, 7% menos que el mismo mes de 2024, aunque el acumulado del año muestra un alza del 54,5% interanual. El crecimiento, sin embargo, fue captado principalmente por multinacionales como John Deere, Case IH y New Holland, mientras firmas nacionales como Vassalli siguen perdiendo terreno.

Mientras tanto, en Firmat, los trabajadores repiten una frase que se vuelve latiguillo: “solo queremos trabajar y cobrar”.