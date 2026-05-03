Racing empató con Huracán en un partido sin goles ni juego, pero ambos clasificaron a octavos

La Academia y el Globo igualaron 0-0 en Avellaneda en un encuentro con pocas situaciones. Con este resultado, los dos equipos lograron la clasificación a la próxima instancia del torneo.

Racing empató 0 a 0 con Huracán en el Cilindro de Avellaneda en un partido de escasas llegadas. A pesar del mal juego, gracias a la derrota de Barracas de este sábado y la de Tigre este domingo ambos equipos lograron clasificarse a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 .

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El encuentro, correspondiente a la novena fecha adeudada, tuvo pocas emociones y escaso juego asociado. La situación más clara del partido fue para el local, a los 16 minutos del segundo tiempo, con un remate de media vuelta de Tomás Pérez que fue contenido por el arquero Hernán Galíndez .

El primer acercamiento había sido para la visita, con un intento de volea de Lucas Blondel que fue bloqueado por la defensa. Racing respondió con un disparo de Matías Zaracho tras un córner, pero sin precisión.

Luego, una jugada individual de Adrián “Maravilla” Martínez terminó en un remate fallido de Santiago Solari , mientras que Huracán también generó peligro con un intento de Óscar Cortés que controló sin problemas Facundo Cambeses .

En el complemento, el Globo tuvo una chance con un cabezazo de Jordy Caicedo que se fue desviado, mientras que Racing volvió a inquietar con Pérez, en la jugada más clara del partido.

Sobre el final, el conjunto visitante llegó a convertir a través de Caicedo tras un tiro libre de Leonardo Gil, pero el gol fue anulado por el VAR.

Con el empate, ambos equipos sellaron su clasificación: Racing terminó octavo en la Zona B con 21 puntos, mientras que Huracán finalizó séptimo con una unidad más.

En los octavos de final, la Academia visitará a Estudiantes, líder de la Zona A, mientras que el Globo enfrentará a Boca como visitante.

Gimnasia ganó y extendió su racha positiva

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Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó 2-0 a Argentinos Juniors con goles de Marcelo Torres y Nacho Fernández, logró su sexta victoria consecutiva y finalizó sexto en la Zona B.

Por su parte, el Bicho cerró la fase en la tercera posición de la tabla.

Rosario Central empató y Tigre lo dejó sin festejo

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Rosario Central igualó 1-1 con Tigre en un partido en el que parecía quedarse con la victoria tras el gol de Soto, pero Romero marcó sobre el final para sellar el empate.

Pese al punto, el equipo dirigido por Diego Dabove no logró clasificarse a los playoffs, mientras que el Canalla terminó cuarto en la Zona B y avanzó a la siguiente instancia, donde enfrentará a Independiente.

Belgrano goleó y habrá clásico cordobés en octavos

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Belgrano de Córdoba se impuso con autoridad por 4-0 ante Sarmiento de Junín, con goles de González, Hernandes, Tulián y Suárez en contra.

El equipo conducido por Ricardo Zielinski avanzó a los octavos de final, donde se medirá con Talleres en una nueva edición del clásico cordobés, mientras que Sarmiento quedó eliminado.