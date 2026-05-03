Se viene un nuevo finde largo en mayo: cuándo es y todos los feriados que quedan en 2026 + Seguir en









El mes todavía ofrece una nueva oportunidad para viajar o descansar: el próximo fin de semana largo, que será por el Día de la Revolución de Mayo, forma parte de varios feriados que quedan en el calendario.

Se viene un nuevo finde largo en mayo. Freepik

Tras el fin de semana largo del 1 de mayo, el cuál tuvo una baja circulación turística en el país, el mes todavía trae una nueva oportunidad para una escapada: un nuevo período de “mini-vacaciones”.

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El próximo fin de semana largo será por el Día de la Revolución de Mayo. En este caso, comenzará el sábado 23 y se extenderá hasta el lunes 25 de mayo, feriado inamovible en la Argentina.

Fines de semana largos que quedan en 2026 A lo largo del año todavía quedan varias oportunidades para descansar:

Mayo: del sábado 23 al lunes 25 de mayo

del Junio: del sábado 13 al lunes 15 (traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes )

del (traslado del feriado por el ) Julio: del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12 (viernes 10 feriado puente)

del (viernes 10 feriado puente) Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín )

del (Paso a la Inmortalidad del ) Octubre: del sábado 10 al lunes 12 ( Día del Respeto a la Diversidad Cultural )

del ( ) Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 ( Día de la Soberanía Nacional )

del ( ) Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable + Día de la Inmaculada Concepción de María) Feriados inamovibles que quedan en 2026 25 de mayo

20 de junio

9 de julio

8 de diciembre

25 de diciembre Feriados trasladables 15 de junio (por el 17 de junio)

(por el 17 de junio) 17 de agosto

12 de octubre

23 de noviembre (por el 20 de noviembre) Días no laborables 10 de julio

7 de diciembre