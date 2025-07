Cuando la inversión en tecnología no es todo: ¿tu equipo está listo para lo que viene?

La tecnología no se sostiene sola. Por esta razón, no alcanza con elegir la herramienta correcta: hay que mirar adentro. La velocidad de adopción no puede ir más rápido que la capacidad de asimilación de los colaboradores. Pero, en la urgencia por innovar, esta parte suele pasarse por alto y, a veces, por llegar primero, se llega mal, o no se llega.