El trabajo como elección: 7 de cada 10 argentinos seguiría trabajando aunque no lo necesite

Por qué se sigue trabajando y cómo cambiarían el trabajo

El estudio indica que un 37% sostiene que “el problema no es trabajar sino trabajar de algo que no les gusta”, mientras que un 35% disfruta de su trabajo, un 15% no se imagina la vida sin él y un 13% considera que no es bueno no trabajar.

Respecto a la manera de trabajar, el 28% dice que lo haría con mayor libertad en sus horarios; un 23% crearía su propio emprendimiento; un 20% preferiría trabajar con menos presión y disfrutando más; el 18% mantendría su forma habitual; y un 11% cambiaría para dedicarse a lo que realmente le gusta.

Gemini_Generated_Image_6dtnmn6dtnmn6dtn (1) (1) Un 23% de las personas consultadas afirma que, si pudiera elegir, dejaría su empleo actual para emprender un proyecto propio.

Las diferencias por edad y la elección laboral

Entre los jóvenes menores de 30 años, el 45% señala que el problema es hacer algo que no les gusta, no el hecho de trabajar. En el grupo de 30 a 50 años, el 38% sostiene la misma idea, mientras que en mayores de 50 años, el 44% dice que seguiría trabajando porque le gusta hacerlo.

Sobre la posibilidad de elegir nuevamente su carrera o trabajo, el 61% de los mayores de 50 años elegiría el mismo empleo, frente a un 39% que no. Entre los menores de 30 años, el 54% repetiría su elección, pero en la franja de 30 a 50 años, solo el 47% volvería a elegir el mismo trabajo.

La región y la valoración positiva

En comparación con otros países de Latinoamérica, Argentina muestra una valoración positiva del empleo más baja. En Ecuador, el 79% de los trabajadores valora positivamente su trabajo; en Perú, el 76%; Panamá, 70%; y Chile, 59%.

WhatsApp Image 2025-07-24 at 16.15.30 Reducir presiones y ganar tiempo libre, entre las prioridades de quienes continuarían trabajando en otras condiciones.

En Argentina, el 57% disfruta lo que hace; un 12% siente que su trabajo aporta a la organización y a la sociedad; y otro 12% valora el lugar donde trabaja. Solo un 3% menciona que le gusta su trabajo por el salario.

Mejorar el mundo laboral

El último informe de Bumeran arroja un dato clave para pensar el futuro del trabajo: el 72% de las personas seguiría trabajando incluso si no lo necesitara económicamente. Para Federico Barni, CEO de la plataforma, esto demuestra que el problema no es el trabajo en sí, sino las condiciones en las que se realiza.

“Trabajar nos apasiona”, señala Barni, aunque aclara que muchos puestos no se ajustan a las necesidades actuales: salarios bajos, rigidez horaria o climas laborales poco saludables. De hecho, entre quienes continuarían trabajando, un 28% lo haría con mayor flexibilidad, un 23% buscaría emprender y un 20% preferiría menos presiones.