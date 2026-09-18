La Reserva Federal subió la tasa de interés por primera vez en tres años: cómo acumular diariamente u$s2.860 en criptomonedas sin depender del banco central.

La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado la primera suba de tasa de interés desde 2023. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) aprobó por unanimidad, con 12 votos a favor y ninguno en contra, la decisión de elevar la tasa de interés de los fondos federales en 25 puntos básicos, situándolo en un rango comprendido entre el 3,75 % y el 4 %. La decisión se debe principalmente a la persistente elevada inflación.

Para los inversores argentinos, la interpretación de esta noticia es muy sencilla: cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés, el dólar suele fortalecerse, el coste del crédito a nivel mundial aumenta y los activos de riesgo se ven sometidos a presiones a la baja. En Argentina, donde la inflación anual ronda el 30 % y el tipo de cambio oficial del dólar se sitúa en torno a los 1.530 pesos, la decisión de la Reserva Federal complica sin duda aún más el ya de por sí espinoso problema de mantener el valor del ahorro.

Pero existe un activo que no depende de la Reserva Federal, del Banco Central de Argentina ni de ningún gobierno del mundo. Ese activo es Bitcoin. Ahora más que nunca es importante comprender como acumular Bitcoin cada dia sin apostar a los precios del mercado .

La Reserva Federal sube la tasa de interés para frenar la inflación. El Banco Central de Argentina controla el tipo de cambio para evitar una retirada masiva de depósitos. El Banco Central Europeo ajusta sus instrumentos de política monetaria para respaldar el euro. Todos ellos se enfrentan al mismo problema: la moneda que gestionan puede emitirse a voluntad.

El bitcoin posee una característica que ninguna institución puede replicar: su oferta máxima es de 21 millones de unidades, algo que está garantizado matemáticamente para siempre.

El dilema del momento oportuno: ahora no es fácil comprar bitcoins

El bitcoin cotiza actualmente en torno a los 76 000 dólares. Tras una subida semanal de más del 22 % en agosto, el mercado está asimilando la postura agresiva de la Reserva Federal y la noticia de que el «Proyecto de Ley CLARITY» no ha sido aprobado en el Senado de Estados Unidos. Las perspectivas a corto plazo son inciertas.

Si compras al precio actual, es posible que el mercado sufra un retroceso en los próximos días. Si la Reserva Federal da señales de nuevas subidas de tasas, el bitcoin podría verse sometido a una mayor presión. Pero si no compras y el precio sigue subiendo, perderás la oportunidad.

No hay una solución perfecta para este dilema. Sin embargo, la acumulación gradual de bitcoins a través de la minería en la nube de ASDeFi ofrece una solución.

Solución: acumular bitcoins a diario sin depender del precio del día

La minería en la nube a través de ASDeFi es totalmente diferente a la compra directa de bitcoins.

No es necesario apostar por el precio del día: los mineros digitales funcionan a diario. Da igual si el precio del bitcoin sube o baja, si la Reserva Federal sube la tasa de interés o si el mercado está cerrado. Cada día se obtienen recompensas por la minería, sin necesidad de decidir si el precio actual es un buen momento para comprar; el sistema acumula automáticamente los beneficios.

ASDeFi: infraestructura de nivel industrial, exclusiva para particulares

ASDeFi es una plataforma de minería en la nube de bitcoins fundada en 2020 que cuenta con más de 5 millones de usuarios en más de 170 países y regiones de todo el mundo. Opera nueve centros de datos físicos en todo el mundo y cuenta con el respaldo de Bitmain, el mayor fabricante mundial de equipos ASIC. ASDeFi posee más del 1 % de la potencia de cálculo global de bitcoins, con una potencia total de 16,7 millones de TH, lo que supone un récord histórico.

Introducción en cuatro pasos:

Entra en la página web oficial de Cloud Mining para crear una cuenta: asdefi.com

Regístrate con tu dirección de correo electrónico y obtén 15 dólares gratis, además de 0,60 dólares diarios en ganancias por minería.

Depositar criptomonedas y vincular el monedero

Accede a la página de depósitos de la plataforma y deposita criptomonedas principales como BTC, XRP, USDT, ETH, ADA, USDC, BCH, etc. A continuación, vincula la dirección de tu monedero de criptomonedas.

Seleccionar un contrato de potencia de cálculo

Compra diariamente un contrato de 15 dólares y selecciona el contrato de potencia de cálculo adecuado en función de tu presupuesto de inversión.

Ejemplos de contratos disponibles:

Gestionar los beneficios acumulados diariamente

Consulta el estado del rendimiento de la potencia de cálculo y la liquidación de beneficios, y ajusta tu asignación de activos en función de los cambios del mercado. Los beneficios se liquidan automáticamente cada 24 horas; puedes elegir entre retirarlos o reinvertirlos en contratos.

El contexto argentino: por qué esto es más importante en Argentina que en cualquier otro país

Se prevé que, para 2026, la tasa de inflación anual en Argentina alcance el 30 % y que el tipo de cambio oficial del dólar se sitúe en 1.530 dólares. El Fondo Monetario Internacional sigue de cerca la evolución del tipo de cambio, mientras que la población en general se enfrenta al reto constante de mantener su poder adquisitivo.

Las tasas de interés nominales de los depósitos a plazo fijo rara vez superan la tasa de inflación real después de impuestos. La política monetaria argentina: el dólar estadounidense también es una opción, pero presenta volatilidad y numerosas restricciones. Los activos reales —como los inmuebles— requieren una inversión que supera con creces las posibilidades de un inversor particular medio.

El plan para acumular bitcoins diariamente a través de la minería en la nube de ASDeFi ofrece una tercera opción: un activo global de oferta fija, denominado en una moneda ajena al sistema financiero argentino, que permite acumular bitcoins de forma automática y diaria sin necesidad de una gran inversión inicial ni de especular sobre el precio de entrada adecuado.

Para más información, visita la página web oficial de ASDeFi: asdefi.com

Correo electrónico: [email protected]