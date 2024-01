“No hay banda”: o el esfuerzo para dejar atrás el bloqueo creativo

Martín Flores Cárdenas : “No hay banda” tuvo su publicación pero siempre algo fue cambiando, inclusive desde el proceso de corrección y publicación, y en teatro siempre hay frases o palabras que cambian o no están más, o se agregaron. El libro se imprimió y esa versión quedó ahí inmortalizada, en el teatro siempre algo se modifica. Como soy el autor, director y actor, con solo decidir que algo cambie, el cambio sucede. No hay intermediarios ni instancias de negociación como cuando hay más gente. A veces cambio y me corrijo en vivo.

M. F. C.: El estreno de un texto o una película es una condena, en teatro la existencia de la obra es más parecida a la de un cuerpo, la aceptamos como cosa viva. El cine o la literatura necesitan de los creadores pero una vez lanzados son independientes de sus creadores. El teatro necesita de esa presencia del público y los cuerpos se modifican con el correr de las funciones.

P.: ¿Cuándo termina una obra?

M. F. C.: Es muy común escuchar que nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en la memoria de alguien, las obras también viven en aquellos que las vieron o formaron parte. A veces alguien puede contar una escena que no hay posibilidad de volver a ver y esa escena entonces sigue viva en esos relatos que a su vez generan nuevas imágenes, siguen creciendo y mutando. Se me hace difícil pensar que esa obra haya terminado. Eso que se cuenta no es la obra pero, ¿qué es la obra? ¿Cómo se cuando termina o muere si no sé qué determina su existencia?

P.: ¿Hay algo del duelo y la muerte que se sublima con la escritura?

M. F. C.: Necesito pensar y hablar de lo que me pasa, y escribir es una forma de pensamiento y cuando escribí esta obra estaba tratando de escribir otras cosas pero no podía porque lo que me pasaba era el duelo. Me entregué entonces a hacer la obra, me enfrentó a un desbloqueo creativo y me conectó con el teatro y con la vida como hacía rato no me pasaba. Que esas emociones perduraran y ese intento de repetirlo se volvió esencial.

P.: ¿La obra es documental o es performance?

M. F. C.: Se sostiene por esa diversidad de lecturas, quizá es un poco de documental y algunos toman todo lo dicho como registro fiel y otros se enganchan con la zona más borrosa de no saber cuando empieza o termina.

P.: ¿Va a seguir el ciclo de obras truncas?

M. F. C.: “Love me” la obra que escribí y dirigí junto a Marina Otero, es una obra trunca. “Fuck me” iba a ser un unipersonal y como Marina se lesionó terminó llamando a los intérpretes. En “Love me” ella está quieta, es una obra más conceptual que de representación y su contenido fue cambiando porque su cuerpo fue cambiando, se rehabilitó y se recuperó durante las funciones. Colaboré con “Fuck me” y ahora lo hago con “Kill me”, a distancia. “Love me” se presentará en el Teatro de la Ville en París y Bruselas.