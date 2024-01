Teatro de verano en CABA cayó 29% durante enero

A diferencia de los precios de Mar del Plata que marcan un tope de $12.000, en Buenos Aires los tres espectáculos más vistos tienen un techo de $20.000. Estos son, “Disney, la caja mágica”, en el Teatro Opera, “Tootsie”, en el Lola Membrives y “Matilda”, en el Gran Rex, aunque este último ofrece un paquete de 4 espectadores por $40.000. AADET estuvo invitada a NY24 ISPA Congress, donde Sebastián Blutrach, su presidente, y Ariel Stolier, participaron del debate “Sesion Welcome to your New Audiencie”, donde había más de 500 participantes del mundo y se puso foco en el teatro argentino. Se reflexionó sobre audiencias en pospandemia y la dificultad de recuperarlas. Blutrach dijo a este diario: “La Argentina el año pasado tuvo buena convocatoria y fuimos un caso de estudio. Intentamos explicar los motivos de la recuperación de público y compartí un panel con las ticketeras más importantes, especialistas en audiencias, que trabajan las nuevas tendencias y consumos culturales”.