A diez años de Ni una Menos: por qué las empresas no pueden mirar para otro lado

Como cada mañana, Mariana toma el colectivo en silencio. Algunas marcas no se ven, otras se ocultan bajo el maquillaje y el abrigo. Está llegando tarde al trabajo otra vez. En los últimos meses su puntualidad se volvió errática, faltó varias veces y apenas puede concentrarse en las reuniones. Todavía no pudo ponerle nombre a lo que le pasa, cree que son problemas de pareja, pero Mariana vive violencia doméstica. Lucía, su compañera de oficina, empezó a notar cambios: ella siempre fue muy responsable con los horarios, muy alegre. Pero ahora está apagada, puede notar las lágrimas contenidas. Preocupada, se animó a contarle sus sospechas a Ana, la amiga de ambas, buscando qué hacer. “Viste que además, siempre se va rápido, y ya no se queda charlando y hace mil que no viene a los after office”. Pero la respuesta de Ana fue tajante: “Eso es un tema privado, no nos metamos”.