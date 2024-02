Alibaba: ¿plata o plomo?

Alibaba reportó resultados mixtos para el último trimestre del año pasado. Sus ventas totales crecieron tan solo un 5% hasta los u$s 36.600M, levemente por debajo de lo esperado.

Por el lado del negocio de servicios en la nube, rubro muy observado por los inversores, el crecimiento fue aún peor, del orden del 3%.

Lo destacable llegó por el lado de las ganancias, con una significativa caída interanual del 69%. Esta disminución se atribuyó principalmente a cambios en el valor de mercado de las inversiones de capital y a una reducción en los ingresos operativos.

Aunque sus ventas no cumplieron con las expectativas, la compañía anunció un significativo aumento en su programa de recompra de acciones por u$S 25.000M. Sin embargo, eso no pudo opacar la mala reacción que tuvo el mercado. Las acciones, luego de su balance, cayeron un 6% al día siguiente, y acumularon una caída en torno al 9% finalizando la semana.

Veamos el gráfico:

alibaba1.png

Alibaba acumula tres años de tendencia bajista, a pesar de algunos rebotes que ha tenido.

La intervención regulatoria del gobierno chino, en varios sectores, junto con la desaceleración económica y la incertidumbre debido a la crisis inmobiliaria y el COVID-19, han generado aversión al riesgo entre los inversores.

Esto se traduce en una posible contracción de los beneficios de las empresas chinas y afecta las perspectivas futuras. Si bien las valoraciones atractivas pueden parecer una oportunidad de inversión, el mercado aún no da ninguna señal sobre un cambio en las expectativas.

Vale aclarar que el gobierno de China ha tomado varias medidas para tratar de calmar la caída de la bolsa, como la recompra de acciones y restricciones a las ventas en corto. El objetivo era estabilizar los precios de las acciones y controlar la volatilidad del mercado. Aunque, por más que a muy corto plazo pueda haber dado un respiro, no ha surtido el efecto deseado.

¿Está “barata” Alibaba?

Sin dudas. De hecho, su capitalización bursátil equivale a tan solo 1,4 veces sus ventas anuales. Para que tengan de referencia, Amazon tiene un ratio de precio/ventas de 3 y MercadoLibre de 6,5. Pero recordemos que uno no puede guiarse únicamente por la baja valuación de Alibaba para tomar una decisión de inversión.

Tan solo basta con mirar el gráfico. En los últimos 3 años Alibaba tuvo valuaciones bajas y su precio no paró de caer. Entonces, ¿cuándo será una buena idea de inversión? Cuando la tendencia de largo plazo de Alibaba cambie y el gobierno de China muestre mayores señales positivas. Aún no estamos en esa situación.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.