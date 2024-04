Las automotrices en el mundo ideal: protegidos para vender y desprotegidos para comprar

Los recientes anuncios del ministro Caputo consistentes en la rebaja de aranceles a la importación de matrices y moldes no beneficiarán al comprador de autos de la Argentina, sino solo a sus fabricantes.

Los recientes anuncios del ministro Caputo consistentes en la rebaja de aranceles a la importación de matrices y moldes no beneficiarán al comprador de autos de la Argentina, sino solo a sus fabricantes. Esto es así porque todo el sector automotriz está protegido de la competencia externa. Por eso los argentinos estamos obligados a comprar autos más caros y de menor calidad que los chilenos o paraguayos , por ejemplo.

Cuando una industria es protegida en sus ventas y no quiere compartir esa protección en sus compras de insumos, ¿qué otra lógica sigue sino la del propio beneficio? Si las automotrices se quejan ante el Gobierno por los costos de los insumos locales, pero no por el costo que deben afrontar sus compradores de autos, el Gobierno no puede ignorar que, si escucha sus reclamos, está mirando solo la mitad de la película. Si el sector está protegido, los consumidores les pagan más a las automotrices, éstas les pagan más a las autopartistas, estas últimas les pagan más a las matricerías, las que a su vez pagan más caros sus insumos… y así sucesivamente. Cortar la cadena en su tercer eslabón es desfigurar el costo que todos pagamos para tener una cadena de valor tecnológica y de alta complejidad. Es traicionar el sentido de este régimen. ¿Cuánto tardarán en dejar solo el primer eslabón protegido, el de las automotrices, y abandonar el resto de la cadena? ¿Qué sentido tendrá entonces este régimen?