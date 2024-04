¿El ajuste como condición primera para crecer?

Los números no dan ¿qué hacemos? ¿reducimos al máximo la estructura para volver a tener saldo positivo o incentivamos el área productiva y comercial para crecer y volver a tener una situación sana?

Leyes laborales que no son solo viejas, son malas. Una presión impositiva asfixiante a nivel nacional como provincial y municipal que como gestionan muy mal buscan en el sector privado una rueda de auxilio. No hay créditos para mejorar la productividad ni para financiar la operación, falta una política cambiaria clara, infraestructura y un plan económico a largo plazo. Una imagen de país que viene deteriorándose poco a poco por líderes populistas que transan por beneficio propio con países que no son necesariamente los que les conviene al sector productivo para crear acuerdos.