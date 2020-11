Cómo afectará el liderazgo de Joe Biden a la Argentina: ¿se juega a dos puntas?

Luego de unas reñidas elecciones, el nuevo presidente de Estados Unidos es el demócrata Joe Biden. Frente a este nuevo escenario, se hacían varios planteos y escenarios de cómo afectaría esto en la relación con China y, por otro lado, cómo afectaría el próximo liderazgo estadounidense a la Argentina.

Ante la pregunta de cómo puede incidir esta nueva etapa a Argentina, la respuesta es que no cambiará mucho. Estados Unidos tiene una agenda amplia y ambiciosa y claramente Argentina no está entre sus prioridades. Otra cantar es el FMI, entidad con la que el país tendrá que negociar de manera larga y tendida. Por otro lado, en lo que respecta al contexto internacional y el conflicto que venía escalando entre Estados Unidos y China, lo más probable es que estos continúen luego de la pandemia y tampoco hay que descartar que se intensifiquen.

En realidad, lo primero que se debe entender es que el conflicto no es la guerra comercial, sino que es una consecuencia de una guerra hegemónica entre Estados Unidos y China. Ambos países saben que el liderazgo mundial estará vinculado a estas dos potencias y ninguno de los demás grandes jugadores (Rusia, Japón, Alemania, entre otros) se encuentra cerca de ellos. Lo verdaderamente en juego son cuestiones vinculadas a la tecnología y a la propiedad intelectual. No es casualidad que en el S&P500 figuren cada vez más empresas chinas. La consecuencia de esta situación es lo que deriva en una guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Más aún, la tendencia es que se intensifique esta especie de “guerra fría” e incluso algunos analistas geopolíticos no descartan que en un futuro no haya una “guerra caliente”. Tampoco es casualidad que China dentro de su nuevo plan quinquenal, uno de los objetivos sea que la capacidad de la armada proyectada para 2050 se haya adelantado para 2035. Si bien un recrudecimiento en estas magnitudes es un escenario muy poco probable hoy, tampoco debe descartarse del todo. Como corolario, esto deriva en que, dentro de la lucha hegemónica, se disputen el lineamiento del resto de los países.

En concreto, qué países se alinearán con Estados Unidos y cuáles con China. En este marco, ¿cómo se encuentra parada Argentina?

Argentina pareciera estar “jugando a dos puntas”. Por un lado, se ha recibido un préstamo inédito por parte del FMI (con la ayuda de Trump) y por el otro, tenemos el tentador swap chino, que el sólo hecho de que exista nos has costado una base militar de China instalada en Neuquén. Este tipo de actitudes que envían señales contrapuestas a los líderes mundiales no es sostenible en el largo plazo. No obstante, Argentina tiene una gran oportunidad de eludir en gran medida este conflicto y es el acuerdo Mercosur-UE. Este acuerdo no sólo es conveniente económicamente, sino que también es ventajoso desde el punto de vista geopolítico, ya que le brinda la oportunidad a Argentina de generar comercio y atraer inversiones con un bloque que no se encuentran directamente involucrado en el conflicto entre Estados Unidos y China. Lo que sí es seguro, es que, en el corto plazo, no es muy distinto para Argentina si el presidente hubiese sido Donald Trump o, como ocurrió, es Joe Biden.

(*) Economista en Jefe de la Fundación Libertad y Progreso.