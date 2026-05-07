¿Llega un Súper El Niño?: alertan por un posible fenómeno climático extremo en la Argentina

Este análisis se publica bajo la sombra de las inundaciones de 2025, un año marcado por excedentes hídricos que aún afectan la memoria colectiva, particularmente en territorio bonaerense.

Las alarmas se encendieron en el sector agropecuario luego de que los informes meteorológicos coincidieran en el arribo de un nuevo ciclo de El Niño.

Frente a la inquietud del campo por versiones que sugieren un "Súper El Niño" con inundaciones extremas , la Bolsa de Comercio de Rosario ( BCR ) llevó calma al sector. Según la entidad, la información actual no permite confirmar la intensidad del fenómeno para la segunda mitad del año .

Si bien los modelos apuntan a la llegada del fenómeno, la BCR aclaró que lo más probable para el invierno son lluvias normales, descartando, por el momento, señales de excesos hídricos generalizados en el país.

El informe llega en un momento de gran sensibilidad: la memoria de las inundaciones y los excesos hídricos de 2025 , que golpearon con fuerza a la provincia de Buenos Aires, sigue muy presente. Este malestar se agrava tras un marzo y un abril que dejaron lluvias abundantes en diversas regiones del país. En zonas como el norte argentino y el centro-oeste bonaerense, el impacto fue crítico, con acumulados que llegaron a superar los 300 milímetros solo en el mes de abril.

Según la BCR, el enfriamiento del Atlántico previsto para el tercer trimestre del año podría restringir la llegada de humedad a la región.

Alfredo Elorriaga , consultor de la BCR, analizó los modelos de la NOAA y señaló que, si bien muestran “decididamente una tendencia hacia un Niño” , advirtió que “al día de hoy no se puede tener certeza acerca de la intensidad que tendrá” .

En este sentido, el especialista desestimó las versiones que anuncian un “Meganiño” o un “Niño Godzilla”, recordando que ya han ocurrido fenómenos más potentes: “Hubo cuatro eventos similares, incluso con mayores valores, en los últimos 44 años. De hecho en enero del 2016 el valor observado fue de 2,6 °C”.

El informe también destaca las óptimas reservas de humedad con las que Argentina inicia el ciclo agrícola. A diferencia del pasado cercano, el acumulado de 2025 y las precipitaciones de este otoño mejoraron el escenario. Al respecto, el experto señaló: “Con los recientes aportes de marzo y, sobre todo de abril, podemos asegurar que la Argentina arranca el otoño con recargas de napas y de los perfiles”.

No obstante, el experto advirtió que la llegada de El Niño no es un cheque en blanco para el régimen de lluvias. Como antecedente, mencionó la campaña 2023/24, donde un bloqueo atmosférico cortó las precipitaciones durante un mes crítico para la soja de primera, pese a la vigencia del fenómeno. Al respecto, sentenció: “El ‘Niño’ es una condición necesaria, pero no suficiente para que la Argentina reciba más agua”.