Crisis financiera, dólar y sequía: el posible impacto en Argentina

La salud de los bancos americanos no es la mejor, una mezcla de problemas derivados de una regulación muy laxa, caída en los bonos de Tesorería americanos, normas contables flexibles y escaso nivel de supervisión, obligaron a que el Estado americano se haga cargo de devolverle a los depositantes el 100% de sus acreencias con los bancos, sin embargo, la autoridad monetaria y política no rescataría a accionistas como ocurrió en el año 2008.

La reunión de la Reserva Federal del 21 y 22 de marzo podría dejar pasar una suba de tasas, pero cuidado, en la próxima reunión, si la inflación no cede, podría volver a subir la tasa de interés. Esto no sería lo peor, una recesión de características severas podría planchar la tasa, pero haría crujir al sistema económico mundial, con bajas importantes en acciones y materias primas.

Argentina podría enfrentarse a un viento de frente que no estaba en el libreto del año 2023. Esto agrava el escenario económico, que ya es preocupante con una sequía de dimensiones desconocidas.

Alberto Fernández es otro presidente que no ve llover, el anterior fue Fernando De la Rúa que atravesó una sequía profunda en el fin de su mandato. Parecidos pero diferentes, lo único que tienen en común es la crisis que hay por delante.

La Argentina viene de un proceso de descapitalización por las pérdidas sufridas durante la pandemia y ahora el campo se descapitaliza por la sequía que atraviesa. Para sembrar se invirtieron cerca de U$S 15.000 millones, la destrucción de capital podría llegar a una pérdida de U$S 9.000 millones, que se tendrán que refinanciar si se desea que el campo argentino vuelva a sembrar. Esto nadie lo quiere escuchar, pero si no hay financiamiento no hay revancha.

Por si esto fuera poco, la ganadería atraviesa un escenario muy complejo. Sin pasto en las praderas la carga de animales por hectárea disminuirá, lo que implica menos animales para ofertar en el mercado, pérdidas mayúsculas para los ganaderos por falta de comida. El sector avícola atraviesa una epidemia que dejará con un stock de animales significativamente inferior, afectando al consumo interno y exportaciones. El sector porcino es una porción muy baja del consumo interno, nadie imaginó que la seca afectaría a vacunos y la epidemia aviar dejaría con menos oferta para el consumo de carne. Los problemas crecen sin solución a la vista.

Las reservas del Banco Central están por debajo de los U$S 40.000 millones, ingresarán U$S 5.300 millones del FMI, serán en forma de papelitos llamados DEG, pero de manera automática hay que gatillar un pago de U$S 2.700 millones al mismo FMI, con lo cual las reservas no superarán los U$S 41.000 millones. Las líquidas y de verdad seguirán en torno de U$S 4.000 millones, con suerte.

El gobierno seguirá escaso de reservas en el año 2023, en cambio estaría holgado de pesos, las letras de Tesorería pagan una tasa del 85,0% anual, un 10,0% adicional de la tasa de plazo fijo, a pesar del gran premio, la gente prefiere el dólar que está subiendo a niveles entre $ 380 y $ 400 según sea el MEP o CCL.

Conclusión

Con viento de frente en lo internacional y sequía en el mercado interno. Está claro que no tenemos lluvias y que podemos recibir piedras, la economía argentina está en problemas.

Hoy por la tarde conoceremos el índice de inflación, todo hace presumir que el Banco Central no modificaría la tasa de corto plazo. Es un test muy importante para el mercado, ya que veremos qué sucede con el precio de los dólares alternativos.

La crisis bancaría en Estados Unidos borró de un plumazo las ganancias en el mercado de acciones y bonos, no te digo que compres hoy, pero hay que comenzar a mirar con atención los precios de estos activos financieros, en la segunda quincena de marzo veremos precios muy atractivos para ingresar.